Ρουμανία: Τροχαίο δυστύχημα με πούλμαν που μετέφερε Έλληνες τουρίστες

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 1 νεκρό και δεκάδες τραυματίες, δυο εκ των οποίων είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Ρουμανία, σε πούλμαν που μετέφερε 47 Έλληνες τουρίστες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο απολογισμός είναι 1 νεκρός και 23 τραυματίες, οι 2 εκ των οποίων είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με το Οbservator Antena 1, το τροχαίο συνέβη όταν το πούλμαν που μάλλον έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα, παραβίασε πινακίδα σχετικά με το όριο ύψους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κολλήσει στην μπάρα η οποία συνέθλιψε την οροφή.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, 18 από τους 47 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και επέστρεψαν στο ξενοδοχείο τους.

Το λεωφορείο είχε ξεκινήσει χθες Πέμπτη το βράδυ από τη Λάρισα, το Βόλο και τη Θεσσαλονίκη, και είχε προορισμό τη ρουμανική πρωτεύουσα οπού έφτασε τα ξημερώματα.

Accident la intrarea in Pasajul Unirii, cu un autocar care transporta cetateni greci, mai multe persoane au fost ranite, patru sunt incarcerate - VIDEO, FOTO https://t.co/cE7nVEOVVB pic.twitter.com/uSyEl61Jno — News.ro (@AgentiaNewsRO) December 23, 2022

Οι 22 τραυματίες διακομίστηκαν σε δύο νοσοκομεία της πόλης, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί. Στα νοσοκομεία έσπευσαν άνθρωποι της πρεσβείας. Σημειώνεται ότι στο σημείο αυτό έχουν προηγηθεί και άλλα ατυχήματα, μετά τα εγκαίνιά του, το Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται ρουμανικά ΜΜΕ, ο οδηγός του πούλμαν πέρασε από αλκοτέστ και τεστ για ναρκωτικές ουσίες, και βγήκε αρνητικός.

Bucure?ti. Accident grav in Pasajul Unirii. Un autocar cu turi?ti greci s-a izbit de pasarela, patru dintre ei fiind incarcera?i. Intervin numeroase ambulan?e ?i utilaje.https://t.co/i5higbSTVC — Biziday (@BizidayApp) December 23, 2022

Σε ανακοίνωση του ΥΠΕΞ αναφέροντα τα εξής:

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, σήμερα, σημειώθηκε στη ρουμανική πρωτεύουσα, δυστύχημα τουριστικού λεωφορείου με 47 Έλληνες επιβαίνοντες και έναν Έλληνα οδηγό.

Κατόπιν ενημέρωσης του Τμήματος Εκτάκτων Περιστατικών του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρουμανίας, 24 από τους επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία για εξέταση και ενδεχόμενη παροχή πρώτων βοηθειών.

Από τους ανωτέρω, 3 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Δυστυχώς, ένας επιβάτης του λεωφορείο κατέληξε.

Οι υπόλοιποι επιβάτες έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχείο.

Κλιμάκιο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι έσπευσε αμέσως στο σημείο του συμβάντος και, στη συνέχεια, στα νοσοκομεία όπου νοσηλεύονται οι ανωτέρω Έλληνες πολίτες.

Επίσης, στελέχη της Πρεσβείας παραμένουν στα νοσοκομεία για να προσφέρουν κάθε δυνατή συνδρομή στους τραυματίες.

Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει βαθύτατα συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του θανόντος και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι και παρακολουθεί την κατάσταση.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας στο Υπουργείο Εξωτερικών (Κρυπτογραφική Υπηρεσία) για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία είναι τα ακόλουθα:

210 368 1730

210 368 1350 ".

