Ηλιούπολη - 19χρονη: Ένοχος ο αστυνομικός για την υπόθεση μαστροπείας - Αθώος για τους βιασμούς

Το δικαστήριο έκρινε αθώο τον αστυνομικό για την υπόθεση της 25χρονης και ένοχο για την υπόθεση της 19χρονης. Σοβαρά επεισόδια μετά την απόφαση.

Το δικαστήριο αθώωσε τον κατηγορούμενο αστυνομικό για την σωματεμπορία της 25χρονης καταγγέλλουσας ενώ κρίθηκε ένοχος για σωματεμπορία για την υπόθεση της 19χρονης.

Ο αστυνομικός αθωώθηκε για το αδίκημα του βιασμού κατ/ εξακολούθηση της 19χρονης ενώ αθωώθηκε και τα αδικήματα που αφορούν παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και οπλοφορία-οπλοχρησία.

Αθώος κρίθηκε και ο πατέρας της 19χρονης κοπέλας που αντιμετώπιζε την κατηγορία του βιασμού ενώ καταδικάστηκε μόνο για το πλημμέλημα της παράνομης οπλοκατοχής.

Ένοχος κρίθηκε ο τρίτος κατηγορούμενος για το αδίκημα της σωματεμπορίας της 19χρονης.

Με την ανακοίνωση της απόφασης υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από το ακροατήριο με το κοινό να φωνάζει “ντροπή σας σκουπίδια”.

