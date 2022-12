Κοινωνία

Χριστούγεννα: Κορυφώνεται η έξοδος - Τα μέτρα της Τροχαίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα το προσωπικό και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας για την έξοδτων εκδρομέων.



Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται από το πρωί τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης λόγω της εξόδου των εκδρομέων των Χριστουγέννων, που αναμένεται να κορυφωθεί σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό έχουν διατεθεί περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Η ΕΛ.ΑΣ έχει θέσει από χθες (23/12) σε εφαρμογή μια σειρά αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Ο σχεδιασμός των μέτρων πραγματοποιήθηκε με μέριμνα της Διεύθυνσης Τροχαίας Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και περιλαμβάνει τις βασικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη των μέτρων σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, καθώς και τις επιμέρους παρεμβάσεις, με βάση τα τοπικά προβλήματα και τις ιδιαίτερες κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν, ανά ευρύτερη περιοχή ή περιφέρεια.

Τα ισχύοντα μέτρα περιλαμβάνουν:

Αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής.

Αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων.

Ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς τροχονόμους, σε βασικές διασταυρώσεις, για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων, εστιάζοντας την προσοχή στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων (υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, κ.λπ.), καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων (χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση).

Αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λ.π.)

Κατά τόπο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στις οποίες θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις.

Παρουσία τροχονόμων στους Σταθμούς Διοδίων της Χώρας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών στους οδηγούς και τους συνεπιβάτες.

Ενημέρωση των πολιτών μέσω των Υπηρεσιών Επικοινωνίας, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προληπτική και αποτρεπτική παρουσία, μέσω της διενέργειας τροχονομικών ελέγχων και ελέγχου μέθης (αλκοτέστ) με σκοπό την αντιμετώπιση των «επικίνδυνων» παραβάσεων, που αποτελούν τις βασικότερες αιτίες, κυρίως των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων.

Επιπρόσθετα, εκτός των παραπάνω μέτρων και για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας, ισχύει για το ρεύμα εξόδου από τις 08:00 το πρωί έως τις 13:00 σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Τέλος, η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς:

να ενημερώνονται για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου,

να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση,

να ακολουθούν πιστά τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,

να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες για να ελέγχουν καλύτερα το όχημά τους,

σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.