Κόσμος

Επεισόδια στο Παρίσι: Κούρδοι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτεταμένα επεισόδια ξέσπασαν στη γαλλική πρωτεύουσα ανάμεσα σε μέλη της κουδικής κοινότητας και την αστυνομία.

Νέες συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα στο Παρίσι μεταξύ της αστυνομίας και μελών της κουρδικής κοινότητας που αισθάνονται θυμό, μετά από τη χθεσινή δολοφονία τριών μελών της κοινότητας τους.

Οι Κούρδοι διαδηλωτές αναποδογύρισαν αρκετά αυτοκίνητα, ενώ μικρές φωτιές ξέσπασαν γύρω από την Πλατεία Δημοκρατίας που αποτελεί το παραδοσιακό τοπόσημο της γαλλικής πρωτεύουσας για την πραγματοποίηση διαδηλώσεων, καθώς οι Κούρδοι είχαν νωρίτερα πραγματοποιήσει μία ειρηνική διαμαρτυρία.

Τα επεισόδια ξέσπασαν καθώς μερικοί διαδηλωτές εγκατέλειπαν την πλατεία πετώντας βόμβες μολότοφ κατά των αστυνομικών δυνάμεων που αντέδρασαν με τη χρήση δακρυγόνων.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Νεκρός μοτοσικλετιστής που “καρφώθηκε” σε όχημα

Κακοκαιρία - ΗΠΑ: φονικός χιονιάς με πολικές θερμοκρασίες (εικόνες)

Παραμονή Χριστουγέννων: Ο Θανάσης τους έστειλε στο κρατητήριο