Κόσμος

Παρίσι: Τρεις νεκροί από ένοπλη επίθεση - Γνωστός για απόπειρες ανθρωποκτονίας ο δράστης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει ενδεχόμενα ρατσιστικά κίνητρα πίσω από την επίθεση.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι τρεις τραυματίστηκαν κατά την ένοπλη επίθεση σε κουρδικό πολιτιστικό κέντρο, στο 10ο διαμέρισμα του Παρισιού, ανακοίνωσε η εισαγγελέας της γαλλικής πρωτεύουσας Λορ Μπεκυό προσθέτοντας ότι ο δράστης είναι γνωστός στις αρχές.

Ο 69χρονος ύποπτος ως δράστης της ένοπλης επίθεσης στο Παρίσι κοντά στο κουρδικό πολιτιστικό κέντρο Ahmet Kaya είναι γαλλικής υπηκοότητας και είναι γνωστός για δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας το 2016 και τον Δεκέμβριο 2021, έγινε γνωστό από αστυνομική πηγή.

Η περσινή επίθεση έγινε κατά καταυλισμού μεταναστών, μετέδωσε το BFM TV

?? ALERTE INFO - #FaitsDivers : Une #fusillade a Paris dans le 10eme arrondissement fait au moins 4 blesses et 2 morts. Un suspect d'une soixantaine d'annees a ete interpele. #shooting #fusilladeparis pic.twitter.com/vIHdTUHy4U — FranceNews24 (@FranceNews24) December 23, 2022

Ο συλληφθείς δεν είναι γνωστός στις γαλλικές υπηρεσίες εσωτερικής ασφαλείας, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει ενδεχόμενα ρατσιστικά κίνητρα πίσω από την επίθεση.«Διεξάγεται έρευνα για φόνο, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και διακεκριμένη βία» και οι έρευνες έχουν προς το παρόν ανατεθεί στην 2η διεύθυνση της δικαστικής αστυνομίας, διευκρίνισε η εισαγγελία.

«Στόχος ήταν Κούρδοι», δήλωσε ο Ζουάν-Γκολάν Ελιμπέρ, καλλιτέχνης που εργάζεται στο κουρδικό πολιτιστικό κέντρο.Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στην οδό Ανγκιέμ, στο ύψος του κουρδικού πολιτιστικού κέντρου, σε μία εμπορική περιοχή που αποτελεί κέντρο της ζωής της κουρδικής κοινότητας στην γαλλική πρωτεύουσα.«Η επίθεση σημειώθηκε στο κέντρο της κουρδικής κοινότητας της οδού Ανγκιέν, καθώς και στο απέναντι εστιατόριο και σε κομμωτήριο», δήλωσε στο σημείο της επίθεσης η δήμαρχος του 10ου διαμερίσματος της γαλλικής πρωτεύουσας Αλεξάντρα Κορντεμπάρ. «Ο δράστης έχει τραυματισθεί, όχι πολύ σοβαρά, και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.

Ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν έγραψε στο Twitter ότι επιστρέφει στο Παρίσι από την βόρεια Γαλλία όπου βρισκόταν «έπειτα από την δραματική ένοπλη επίθεση».Στον τόπο της επίθεσης, που είναι αποκλεισμένος από τις αστυνομικές δυνάμεις, μέλη του πολιτιστικού κέντρου Ahmet Kaya φώναζαν προς την αστυνομία: «αρχίζει πάλι, δεν μας προστατεύετε, μας σκοτώνουν».

Παρούσα την ώρα της επίθεσης, ήταν η Σέλμα Ακάγια, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια κουρδικής καταγωγής δήλωσε στο AFP ότι υπάρχουν «έξι τραυματίες», ανάμεσά τους και «ένας διάσημος κούρδος τραγουδιστής». Σύμφωνα με την ίδια, ο δράστης πυροβόλησε προς ένα κομμωτήριο.«Είδαμε έναν ηλικιωμένο λευκό κύριο να γυρίζει και να πυροβολεί στο κουρδικό πολιτιστικό κέντρο, μετά πήγε στο διπλανό κομμωτήριο. Κρυφτήκαμε στο εστιατόριο μαζί με το προσωπικό», δήλωσε ο ιδιοκτήτης παρακείμενου εστιατορίου.Στην οδό Ανγκιέν και στην γύρω περιοχή λειτουργούν πολλά εστιατόρια, μπαρ και καταστήματα και τα πεζοδρόμια είναι συνήθως γεμάτα κόσμο.Το Κέντρο Ahmet Kaya, προς τιμήν του διάσημου ομώνυμου κούρδου τραγουδιστή, είναι ένωση (του γαλλικού νόμου 1901) με στόχο την «προοδευτική ενσωμάτωση» του κουρδικού πληθυσμού που ζει στην Γαλλία.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: μαθητής ξυλοκοπήθηκε από εξωσχολικούς

Βιασμός ανήλικου από συμμαθητές του: Οι δράστες βιντεοσκοπούσαν τα πάντα

Κορονοϊός - Πατέρας κοριτσιού: οι γιατροί δίνουν 1% πιθανότητα να ζήσει (βίντεο)