Κοινωνία

Πάτρα: Στην Αστυνομία συγγενείς που τσακώθηκαν για τις...ελιές

Δύο άνδρες τάραξαν την κοινωνία της Πάτρας για το μάζεμα ελιών

Στην Ασφάλεια Πατρών οδηγήθηκαν δύο άνδρες από το Θεριανό Πατρών.

Αιτία στάθηκαν οι ελιές και το μάζεμα, όταν ο ένας από τους δύο που πήγε σε χωράφι για συγκομιδή, διαπίστωσε πως ο άλλος βρισκόταν μέσα και είχε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία.

Ο πρώτος κάλεσε την Αστυνομία και κατλήγγειλε τον δεύτερο για κλοπή του ελαιοκάρπου με αποτέλεσμα να οδηγηθούν και οι δύο στην Ασφάλεια.

Οι δύο άνδρες έχουν συγγενική σχέση.

Πηγή: tempo24.news