Τουρκία – Ρωσία: Συζητήσεις για χρήση του συριακού εναέριου χώρου κατά των Κούρδων

Ο λόγος για την επιχείρησή της εναντίον της κουρδικής οργάνωσης YPG

Η Τουρκία βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Ρωσία με σκοπό να χρησιμοποιήσει τον εναέριο χώρο της βόρειας Συρίας σε μια ενδεχόμενη διασυνοριακή επιχείρηση εναντίον της συροκουρδικής πολιτοφυλακής YPG, ανέφερε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ.

Η Τουρκία έχει πραγματοποιήσει πολλές επιχειρήσεις εναντίον των YPG (Μονάδες Προστασίας του Λαού) στη βόρεια Συρία και εδώ και μήνες απειλεί μια μία ακόμη. Τον περασμένο μήνα ενέτεινε τις προετοιμασίες της, έπειτα από μια πολύνεκρη βομβιστική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη για την οποία κατηγορεί τους Κούρδους.

Το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) αλλά και οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), ο συνασπισμός Κούρδων και Αράβων της Συρίας που στηρίζεται από τις ΗΠΑ, αρνούνται κάθε ανάμιξη στην επίθεση αυτήν.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους σήμερα ο Ακάρ είπε ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Μόσχα, η οποία στηρίζει το καθεστώς του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, σχετικά με την απειλούμενη στρατιωτική επιχείρησή της. «Συζητάμε με τη Ρωσία όλα τα θέματα, συμπεριλαμβανομένου και του ανοίγματος του εναέριου χώρου», είπε.

Η Τουρκία θεωρεί την YPG, την κυριότερα συνιστώσα των SDF, ως τη συριακή πτέρυγα του PKK, το οποίο χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση.

