Η Σπιναλόγκα αλλάζει όψη!

Τι αναφέρουν οι ειδικοί για τον χρόνο ολοκλήρωσης των έργων ανάπλασης και το κατά πόσον αυτές θα επηρεάσουν τον "χαρακτήρα" του.

Νέα όψη ως προς τις υποδομές, αναμένεται να έχει η Σπιναλόγκα μέχρι το τέλος του 2024, με την προώθηση μιας σειράς έργων ηλεκτροδότησης, υδροδότησης αλλά και δημιουργίας βιολογικού καθαρισμού, που χωρίς να αλλοιώσουν το χαρακτήρα ή να επιβαρύνουν το νησί όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Ζερβός, θα εξυπηρετήσουν περαιτέρω τα εκατοντάδες χιλιάδες άτομα που κάθε χρόνο επισκέπτονται το μνημείο, παρέχοντας νέες δυνατότητες στα προγράμματα ξενάγησης.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ζερβός πρόκειται για μια διεκδίκηση περίπου 2,5 ετών. Αρχικά, όπως είπε, είχε διασφαλιστεί ενάμισι εκατομμύριο ευρώ από την Περιφέρεια και το ποσό θα συμπληρωνόταν από τον Δήμο για την ηλεκτροδότηση με καλώδιο, ωστόσο «με την ευκαιρία της παρουσίας της κυρίας Γιάννας Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, διασφαλίστηκε χρηματοδότηση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, για τη μεταφορά του ρεύματος, τη μεταφορά του νερού, αλλά και την υλοποίηση ενός κόμπακτ βιολογικού καθαρισμού πάνω στο νησί, ούτως ώστε να λειτουργούν οι εγκαταστάσεις του σωστά».

Προς την κατεύθυνση υλοποίησης αυτού του σχεδιασμού και εκκίνησης των διαδικασιών υλοποίησης ήδη υπάρχουν οι σχετικές εγκρίσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο και υπογράφηκε η σύμβαση με την ΔΕΗ, ενώ το δίδυμο καλώδιο έχει ήδη παραγγελθεί και η παραλαβή του αναμένεται μέσα στον Ιανουάριο.

«Από τη στιγμή που θα πάρουμε όλες τις εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς, η υλοποίηση του έργου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε ενάμιση χρόνο. Παράλληλα τρέχει η διαδικασία για τη μεταφορά του νερού -καθώς η ΔΕΥΑ του Δήμου Αγίου Νικολάου έχει συντάξει τη σχετική μελέτη- και είμαστε στη διαδικασία της έγκρισης, ούτως ώστε όλα αυτά να τρέξουν παράλληλα. Μόλις ξεκινήσουν αυτές οι εργολαβίες, θα δημοπρατήσουμε και τον βιολογικό καθαρισμό» ανέφερε ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο οποίος συμπλήρωσε ότι έχουν ήδη εγκεκριμένη μελέτη από το ΚΑΣ για τη συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του μόλου πρόσδεσης των σκαφών, «ούτως ώστε οι υποδομές που χρειάζονται για την επίσκεψη στο νησί, να ολοκληρωθούν σωστά».

Η Σπιναλόγκα, άλλοτε ο τόπος που ζούσαν οι Χανσενικοί, είναι το δεύτερο σε επισκεψιμότητα μνημείο στην Κρήτη μετά την Κνωσό, όπως σημείωσε ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο οποίος τόνισε ότι το καλοκαίρι του 2022 οι επισκέψεις πλησίασαν τις 500 χιλιάδες συνολικά, ενώ κατά τον Αύγουστο ημερησίως το νησί επισκέπτονταν περίπου 3,5 χιλιάδες άτομα.

«Πρέπει να βελτιωθούν οι υποδομές ούτως ώστε να μην ταλαιπωρηθεί άλλο το μνημείο, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και το επίπεδο που χρειάζεται σε αντιστοιχία με το εύρος της επισκεψιμότητας» ανέφερε ο κ. Ζερβός, ο οποίος πρόσθεσε ότι το μνημείο αυτό θα πρέπει να το προσέχουμε «σαν κόρη οφθαλμού».

«Είναι σαφές ότι πρέπει να βάλουμε ζητήματα για την καλύτερη οργάνωση των δρομολογίων προς το νησί, ήδη συζητούνται με την Αρχαιολογία τέτοιες παράμετροι, όπως επίσης και η βελτίωση του διαδρόμου περιπάτου για όλους τους επισκέπτες» κατέληξε ο κ. Ζερβός.

