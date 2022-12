Πολιτική

Κίνα - Ταϊβάν: Η Ταϊπέι καταγγέλλει μεγάλη κινεζική εισβολή στην αεράμυνά της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Πεκίνο δεν διευκρίνισε τον αριθμό των αεροσκαφών που κινητοποιήθηκαν.

Η Κίνα ανέπτυξε 71 πολεμικά αεροπλάνα, μεταξύ των οποίων 60 καταδιωκτικά, στη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων αυτό το σαββατοκύριακο γύρω από την Ταϊβάν, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Ταϊπέι και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του νησιού Central News Agency μετέδωσε πως ήταν η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα εισβολή της κινεζικής Πολεμικής Αεροπορίας στη ζώνη αεροπορικής άμυνας της Ταϊβάν.

Το Πεκίνο ανακοίνωσε πως διεξήγαγε χθες, Κυριακή, στρατιωτικά γυμνάσια κοντά στην Ταϊβάν, την οποία διεκδικεί, σε απάντηση στις «προκλήσεις» και τη «συνεργία» ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις αρχές του νησιού.

Σε μήνυμα που ανήρτησε στο Twitter, η Ταϊβάν ανέφερε πως 60 καταδιωκτικά αεροπλάνα πήραν μέρος στις ασκήσεις, μεταξύ των οποιών έξι SU-30, που είναι από τα πιο εξελιγμένα αεροσκάφη που διαθέτει η Κίνα.

Στην καθημερινή ενημέρωσή του, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε εξάλλου πως 47 από τα αεροπλάνα αυτά διείσδυσαν μέσα στη ζώνη αεροπορικής άμυνας του νησιού. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του Γαλλικού Πρακτορείου, ήταν η τρίτη μεγαλύτερη ημερήσια επιδρομή που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν, η οποία έχει 24 εκατ. κατοίκους, μία από τις επαρχίες της, την οποία δεν έχει ακόμη καταφέρει να επανενώσει με το υπόλοιπο έδαφός της μετά το τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου το 1949. Βλέπει με δυσαρέσκεια την προσέγγιση που διαπιστώνεται τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στις αρχές της Ταϊβάν και τις ΗΠΑ, οι οποίες παρέχουν εδώ και δεκαετίες στο νησί στρατιωτική υποστήριξη έναντι του Πεκίνου.

Το Πεκίνο δεν διευκρίνισε τον αριθμό των αεροσκαφών που κινητοποιήθηκαν για τα χθεσινά γυμνάσια ούτε την ακριβή τοποθεσία των γυμνασίων αυτών. Τα δεδομένα του ταϊβανικού υπουργείου Άμυνας δείχνουν πως οι περισσότερες εισβολές αφορούσαν τη νοτιοδυτική κορυφή της ζώνης αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας (ADIZ). Μερικά κινεζικά αεροπλάνα πέρασαν επίσης τη «μέση γραμμή» κατά μήκος του στενού της Ταϊβάν.

Πολυάριθμες χώρες διατηρούν ADIZ, κυρίως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και η Κίνα. Οι ζώνες αυτές δεν ταυτίζονται με τον εναέριο χώρο της χώρας, αλλά περιλαμβάνουν μια πολύ ευρύτερη ζώνη ώστε η χώρα να έχει περισσότερο χρόνο για να ταυτοποιήσει ένα εν δυνάμει εχθρικό αεροπλάνο και να απαντήσει σε ενδεχόμενη εισβολή.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίδομα παιδιού: Πότε κλείνει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Ναυάγιο - Ταϊλάνδη: “Μαύρος” απολογισμός από την βύθιση κορβέτας

“Market pass”: Η πλατφόρμα, οι αιτήσεις και οι δικαιούχοι (παραδείγματα)