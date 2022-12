Πολιτική

Κουτσούμπας: Αγωνιζόμαστε για να γίνει ο λαός πρωταγωνιστής των εξελίξεων

Την «Στέγη Γερόντων - Ίδρυμα Πετρή» στη Στυλίδα επισκέφτηκε ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ.



Ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφθηκε, σήμερα το πρωί, τη «Στέγη Γερόντων - Ίδρυμα Πετρή» στη Στυλίδα. Στην αντιπροσωπεία, μεταξύ άλλων, συμμετείχαν ο Κώστας Μπασδέκης, μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ, ο Τάσος Χρονάς, περιφερειακός σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπείρωση και ο Γιώργος Δελίχας, δημοτικός σύμβουλος Λαμίας με τη Λαϊκή Συσπείρωση.

Ο Δ. Κουτσούμπας φτάνοντας στον χώρο της «Στέγης» συναντήθηκε με τον μητροπολίτη Φθιώτιδας Συμεών. Στη διάρκεια της συνάντησής τους ο μητροπολίτης δώρισε στον Δημήτρη Κουτσούμπα κάδρο που απεικονίζει τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ. Ο μητροπολίτης ευχαρίστησε τον γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ για τον αγώνα που δίνει το ΚΚΕ για τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ. Ο Δ. Κουτσούμπας αποδεχόμενος το δώρο, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσα να έχω γιατί τα παιδιά της ΛΑΡΚΟ, οι οικογένειες τους δίνουν έναν μεγάλο αγώνα, έναν πραγματικά ηρωικό αγώνα εδώ και πολλά χρόνια και ελπίζουμε με τη βοήθεια τη δική μας, τη δική σας, όλων μας να τον κερδίσουν».

Ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ πριν την ξενάγησή του στον χώρο ευχαρίστησε για την υποδοχή, λέγοντας πως «η ψυχή μας, η καρδιά μας, ο νους μας αυτές τις μέρες βρίσκεται κοντά στους συνανθρώπους μας που υποφέρουν, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους εδώ στη Στέγη των ηλικιωμένων της Μητρόπολης Φθιώτιδας, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός χώρος γιατί φιλοξενεί ανθρώπινες ψυχές, τους πατεράδες μας, τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας και έχουν την ανάγκη μας, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που ο κόσμος γιορτάζει, είναι τα Χριστούγεννα και έρχεται ο νέος χρόνος σε λίγες μέρες».

Ο Δ. Κουτσούμπας σημείωσε επίσης πως «είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτός ο λαός έχει υποφέρει πάρα πολλά, συνεχίζει να υποφέρει. Όλος ο κόσμος περνάει πάρα πολύ δύσκολα στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο και τη χώρα μας με πάρα πολλά προβλήματα αλλά ατενίζουμε και το παρόν και το μέλλον με αγωνιστική αισιοδοξία. Τα πάντα κρίνονται, πιστεύουμε, από τους αγώνες όλων μας, από την προσπάθεια που όλοι κάνουμε, από την αλληλεγγύη, από τη συλλογική δράση, από τα οράματα και τα ιδανικά. Αυτά που πρέπει να έχει ο νέος άνθρωπος, που πρέπει να έχει όλη η ανθρωπότητα για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για εμάς, για όλους μας, για τους λαούς, για τα παιδιά μας, για τις γενιές που έρχονται».

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στους χώρους της «Στέγης» ο Δ. Κουτσούμπας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά, με το καλό να έρθει ο καινούργιος χρόνος. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, η Ευρώπη, η χώρα μας, ο λαός μας, είναι τεράστια, έχουμε όμως αγωνιστική αισιοδοξία, την ελπίδα για το αύριο. Για αυτό αγωνιζόμαστε. Αγωνιζόμαστε στην πραγματικότητα, για να γίνει ο λαός μας πρωταγωνιστής των εξελίξεων, για να έρθει ο ίδιος ο λαός, οι εργαζόμενοι και οι πραγματικές σύγχρονες ανάγκες τους στο προσκήνιο, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε από κάποιους πολιτικούς «μεσσίες», δεν υπάρχουν τέτοιοι στο πολιτικό σύστημα. Αντίθετα συναντάμε γύρω μας βαρβαρότητα, βία, καταστολή, εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Σε όλα αυτά πρέπει να εναντιωθούμε συλλογικά, ως συλλογικότητες, ως εργατικό λαϊκό κίνημα, ως λαός. Το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά σε αυτά, όπως λέει και το σύνθημά μας «μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό», στον δρόμο της ανατροπής, των πραγματικών αλλαγών με ακόμα πιο δυνατό ΚΚΕ παντού, σε όλες τις μάχες».

Ακόμα, σχετικά με τη «Στέγη Γερόντων - Ίδρυμα Πετρή» ο Δ. Κουτσούμπας δήλωσε: «Βρεθήκαμε σε έναν χώρο πολύ φιλόξενο, που έχει την ευθύνη η Μητρόπολη Φθιώτιδας, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Συμεών. Είδαμε πραγματικά ζεστούς, φιλόξενους χώρους, ανθρώπους εργαζόμενους, νοσοκόμες με τις στολές τους που με αυτοθυσία, με πραγματικό ενδιαφέρον για τους ηλικιωμένους δίνουν καθημερινά τη μάχη της αλληλεγγύης, της συντροφικότητας, της εξυπηρέτησης. Και βεβαίως είμαστε στο πλευρό τους».

«Μέσα σε όλα τα άλλα, ετοίμασαν μια τεράστια έκπληξη για μένα. Συναντήσαμε εδώ μια φιλοξενούμενη, ηλικιωμένη, που ήταν φυλακισμένη στο 'Αουσβιτς. Μια γυναίκα, ηρωίδα πραγματικά της Αντίστασης, του αγώνα του ελληνικού λαού, που βέβαια μετά δυσκολεύτηκε εκείνα τα πέτρινα χρόνια ακόμη και να βρει δουλειά γιατί ήταν χαρακτηρισμένη ως αγωνίστρια της Αντίστασης, ως κομμουνίστρια. Είναι τα γνωστά ζητήματα που πέρασε ένας λαός που έδωσε τα πάντα για να απαλλαγεί η πατρίδα μας από τον κατακτητή, από τον φασισμό, για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για τον λαό και τον τόπο» πρόσθεσε και κατέληξε στη δήλωσή του: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την υποδοχή και τον σεβασμιότατο. Νιώθω μεγάλη συγκίνηση, μεγάλη τιμή και χαρά που βρίσκομαι εδώ. 'Αλλωστε η Φθιώτιδα είναι ο γενέθλιος χώρος μου, η πατρίδα μου, στη Λαμία γεννήθηκα. Και από αυτή την άποψη η χαρά και η συγκίνηση είναι διπλή και τριπλή, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς που έρχεται».





