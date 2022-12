Κοινωνία

Ίλιον - Ομαδικός βιασμός 15χρονου: “δεν μπόρεσα να δω το βίντεο για δεύτερη φορά” (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος ενός εκ των κατηγορούμενων ανήλικων. Πως περιγράφει όσα βίωνε το παιδί από τους συμμαθητές του, παρουσία και κοριτσιών. Απολογούνται σήμερα άλλοι δύο από τους συλληφθέντες.

Στον ανακριτή απολογούνται σήμερα οι δύο από τους έξι ανήλικους συλληφθέντες για την υπόθεση συστηματικού βιασμού 15χρονου συνομήλικου τους, στην περιοχή του Ίλιον. Ακόμη τρεις έφηβοι έχουν ήδη προφυλακιστεί και ένας είναι εκτός με περιοριστικούς όρους, καθώς δεν είχε συμπληρώσει τα 15 έτη.

Οι κατηγορούμενοι μαθητές φέρονται να παραδέχτηκαν σεξουαλικές πράξεις, αλλά χωρίς χρήση βίας. Οι ανήλικοι δρούσαν ως εγκληματική ομάδα και σύμφωνα με το κατηγορητήριο τραβούσαν βίντεο με τις πράξεις τους.

Για ακόμα δύο εφήβους, οι οποίοι βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στην ποινική δικογραφία, δύο αγόρια ηλικίας 15 και 16 ετών, αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, με τον ένα, σύμφωνα με πληροφορίες να φέρεται πως έχει διαφύγει στην Αλβανία, τόπο καταγωγής του.

Οι Αρχές εξετάζουν και τον ρόλο τεσσάρων κοριτσιών, τριών 15χρονων και μίας 14χρονης, οι οποίες με βάση την κατάθεση του 15χρονου δεν είχαν κάποιο ρόλο, αλλά βρίσκονταν μπροστά στη στιγμή του μαρτυρίου, του ομαδικού βιασμού του και της καταγραφής του σε βίντεο από κινητά τηλέφωνα και τα οποία δεν έκαναν κάτι για να αποτρέψουν την φρίκη που βίωνε ο 115χρονος.





Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Εμμανουήλ Διαμαντάρας είπε χαρακτηριστικά «Δεν μπόρεσα, δεν ήθελα να δω πάνω από μια φορά τα βίντεο (ενν. με τον βιασμό του 15χρονου. Είναι άρρωστο πολύ».

Ο δικηγόρος ανέφερε σχετικά με τον πελάτη του ότι «ήταν σε διακοπές, γι’ αυτό δεν συνελήφθη. Έμαθε η οικογένεια ότι πήγαν αστυνομικοί στο σπίτι και την επόμενη ημέρα γύρισε στην Ελλάδα και το παιδί εμφανίστηκε στην Αστυνομία».

Συνέχισε λέγοντας «Ο πελάτης μου καθόταν στον καναπέ και έβλεπε, δεν συμμετείχε στην μία από τις δύο φορές που έγιναν πράξεις. Είδε το βίντεο από την άλλη φορά και είπε πως είναι παρόμοιες οι πράξεις».

«Τα παιδιά όλα είναι συμμαθητές από την πρώτη γυμνασίου. Έγινε δύο φορές αυτό. Το παιδί πήγαινε στο σπίτι αυτό γιατί ήταν σημείο συνάντησης. Δεν είχαν καμία διαφορά τα παιδιά. Αυτό που παλιότερα γινόταν με τα παιδιά να κατεβάζουν το παντελόνι ενός πιο αδύναμου παιδιού για να το εξευτελίσουν, επειδή ήξεραν ότι δεν θα μιλούσε, αυτό έγινε σε πιο άγρια μορφή», υποστήριξε ο δικηγόρος του ανήλικου.

Είπε ακόμη πως «Την φορά που δεν ήταν παρών ο πελάτης μου, ήταν παρόντα κορίτσια. Τον ρώτησα “εάν ήταν κάποιο κορίτσι την φορά που ήσουν εκεί, θα κάνατε τα ίδια;” και η απάντηση ήταν “φυσικά και όχι”».

