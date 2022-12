Πολιτισμός

Αθήνα - Γκράφιτι: Μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού απο τον Δήμο Αθηναίων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την μεγαλύτερη επιχείρηση αντι - γκράφιτι, στο κέντρο της Αθήνας, κάνει λόγο ο Κώστας Μπακογιάννης.

Μεγάλη επιχείρηση για τον καθαρισμό τοίχων από σπρέι βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας.

Δεκάδες κτίρια του ιστορικού κέντρου, εκ των οποίων πολλά εγνωσμένης ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας, που μέχρι χθες ήταν σκεπασμένα με γκράφιτι και μπογιές έρχονται ξανά στο φως. Σύμφωνα με το Δήμο Αθηναίων ανακτούν, έπειτα από δεκαετίες, τη χαμένη αίγλη τους και γίνονται ξανά ζωντανό κομμάτι του αρχιτεκτονικού πλούτου της Αθήνας.

Η μεγαλύτερη επιχείρηση «αντι-γκράφιτι» που έχει γίνει ποτέ στην Αθήνα βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μερικές εβδομάδες στο κέντρο της πρωτεύουσας, με τα συνεργεία της διεύθυνσης καθαριότητας του δήμου να «σαρώνουν» τους ιστορικούς εμπορικούς δρόμους της πόλης, αποκαθιστώντας ήδη πάνω από 15.200 τ.μ επιφανειών.

Αθηνάς, Ευριπίδου, Σοφοκλέους, Αριστείδου, Αιόλου, Κολοκοτρώνη, Πραξιτέλους, Λέκκα, Αθηναΐδος, Αγίας Ειρήνης, Πολυκλείτου, Αγίου Μάρκου, Χρυσοσπηλιωτίσσης, Βλαχάβα, Βύσσης, Μιλτιάδου, Νικίου, Καρόρη, Αβραμιώτου, Βορέου, Καΐρη είναι, μόνο, μερικοί από τους δημοφιλείς δρόμους της πρωτεύουσας, στους οποίους έχει ήδη δράσει η εξειδικευμένη ομάδα αντιγκράφιτι του Δήμου Αθηναίων.

Σε δήλωση του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, αναφέρει τα εξής:

«Η Αθήνα είχε αφεθεί για πολλές δεκαετίες στο έλεος της μουτζούρας. Γραφικές γωνιές της πόλης, προσόψεις καταστημάτων, επιφάνειες ιστορικών κτιρίων είχαν ”ποτιστεί” από τη μπογιά και καλυφθεί από δεκάδες αντιαισθητικά γκράφιτι. Οφείλαμε, λοιπόν, να αναδείξουμε το φως της Αθήνας, βάζοντας τέλος στη μιζέρια και το «μαύρο» που τη “σκέπαζε”» επεσήμανε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

«Η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει. Οι μεγάλες επιχειρήσεις αντι-γκράφιτι συνεχίζονται και σιγά-σιγά βλέπουμε την πραγματική, λαμπερή Αθήνα πίσω από τη μουτζούρα» πρόσθεσε.

Οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας έδωσαν έμφαση σε τοίχους, μαρμάρινες, μεταλλικές και πέτρινες επιφάνειες, ενώ μετά από συνεννόηση με τους καταστηματάρχες η δράση επεκτάθηκε και στα ρολά μαγαζιών, τα οποία ήταν καλυμμένα με αντιαισθητικά σχέδια για πολλά χρόνια. Μάλιστα, μέχρι σήμερα έχουν ανταποκριθεί θετικά στο πρόγραμμα αποκατάστασης 402 επιχειρήσεις, ενώ έχουν ήδη αποκατασταθεί συνολικά 1.250 ρολά.

Μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερα από 2.000 λίτρα διαλυτικού υγρού με το οποίο αφαιρέθηκαν τα άναρχα γκράφιτι ετών, καθώς και πάνω 55 τόνοι νερού για τον γενικό καθαρισμό, ενώ τα εξειδικευμένα συνεργεία χρησιμοποίησαν 1.100 λίτρα ειδικό υγρό για τη μελλοντική προστασία των επιφανειών από τυχόν νέο βανδαλισμό.

“Κιβωτός” - Μάνα 19χρονου: η κλήση του πατρός Αντωνίου για την ασέλγεια ήταν “δώρο”

Βορίδης: Εκλογές με καταλόγους από την νέα απογραφή…

Ελασσόνα: Μαρτυρικός θάνατος μέσα στο μαντρί του