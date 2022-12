Κοινωνία

Βιασμός σε πάρτι: Ποινική δίωξη στον ανήλικο μετά την καταγγελία 18χρονης

Ο 17χρονος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί και παραμένει υπό κράτηση. Τι κατήγγειλε η 18χρονη.



Ποινική δίωξη για βιασμό άσκησε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης σε βάρος 17χρονου, εναντίον του οποίου ασκήθηκε μήνυση από 18χρονη για ασελγείς πράξεις σε βάρος της, δίχως τη συναίνεσή της, στη διάρκεια Χριστουγεννιάτικου πάρτι.

Ο εισαγγελέας παρέμπεψε τον 17χρονο, ο οποίος είχε συλληφθεί χθες το βράδυ από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Θέρμης, σε ανακριτή, απ' όπου πήρε προθεσμία και παραμένει υπό κράτηση.

Η 18χρονη υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 17χρονου, χθες το απόγευμα, καταγγέλλοντας ότι ξημερώματα της ίδιας ημέρας κι ενώ βρίσκονταν στο σπίτι του στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Θέρμης, όπου γινόταν πάρτι, ο νεαρός προέβη στις καταγγελλόμενες πράξεις.

Η κοπέλα είπε στην αστυνομία ότι στο πάρτι είχαν καταναλώσει αλκοόλ.

