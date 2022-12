Οικονομία

Ρωσία - πετρέλαιο: “φρένο” στις εξαγωγές σε κράτη που υιοθέτησαν πλαφόν

Το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου αναμένεται να συρρικνώσει τα έσοδα από τις εξαγωγές της χώρας.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε σήμερα διάταγμα με το οποίο απαγορεύει τις εξαγωγές πετρελαίου και παραγώγων του σε κράτη που υιοθέτησαν το πλαφόν στην τιμή -- το οποίο επέβαλαν η G7, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αυστραλία.

Το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου θα ισχύσει από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι την 1η Ιουλίου 2023.

Το έλλειμμα στον προϋπολογισμό της Ρωσίας το 2023 μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο 2%, καθώς το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου αναμένεται να συρρικνώσει τα έσοδα από τις εξαγωγές, είχε δηλώσει νωρίτερα ο υπουργός Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ.

Στις 9 Δεκεμβρίου, ο πρόεδρος Πούτιν είχε χαρακτηρίσει «ανόητη» την επιβολή πλαφόν, λέγοντας πως το ανώτατο όριο των 60 δολαρίων το βαρέλι ανταποκρίνεται στην τιμή στην οποία πουλά ήδη η Ρωσία.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Μόσχα γνωστοποίησε ότι η επιβολή πλαφόν ενδέχεται να την οδηγήσει σε απόφαση για μείωση της παραγωγής πετρελαίου κατά 5%-7% στις αρχές της επόμενης χρονιάς.