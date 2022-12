Οικονομία

Ισπανία: κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης

Μεταξύ άλλων το ψωμί, το γάλα, το τυρί, τα φρούτα, τα λαχανικά ή τα δημητριακά και άλλα είδη πρώτης ανάγκης δεν θα έχουν ΦΠΑ.

Η ισπανική αριστερή κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης προκειμένου να εξισορροπήσει εν μέρει την εκτόξευση των τιμών, καθώς και μια βοήθεια 200 ευρώ στις πιο φτωχές οικογένειες.

Οι ανακοινώσεις αυτές αποτελούν μέρος μιας νέας σειράς μέτρων αξίας 10 δισεκ. ευρώ.

Με αυτές ανέρχεται στα 45 δισεκ. ευρώ το συνολικό κόστος των μέτρων που ελήφθησαν φέρος από την κυβέρνηση προκειμένου να βοηθήσει τους Ισπανούς να αντιμετωπίσουν την αύξηση του πληθωρισμού, δήλωσε ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στην τελευταία συνέντευξη Τύπου για το 2022.

Τα νέα μέτρα επικεντρώνονται στα διατροφικά προϊόντα, η αύξηση των οποίων μέσα σε έναν χρόνο έφθασε το 15,3% τον Νοέμβριο.

Για τους επόμενους έξι μήνες, "ο ΦΠΑ θα μειωθεί από το 4% στο 0% για όλα τα προϊόντα πρώτης ανάγκης", όπως το ψωμί, το γάλα, το τυρί, τα φρούτα, τα λαχανικά ή τα δημητριακά, πρόσθεσε ο Σάντσεθ.

Ο ΦΠΑ στο μαγειρικό λάδι και στα ζυμαρικά θα μειωθεί από το 10% στο 5%.

Το άλλο μέτρο που εγκρίθηκε σήμερα το πρωί από το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο της χρονιάς αφορά μια "βοήθεια 200 ευρώ" για τις οικογένειες το ετήσιο εισόδημα των οποίων είναι μικρότερο ή ίσο των 27.000 ευρώ, προκειμένου να "αποζημιωθούν για την αύξηση των τιμών των διατροφικών προϊόντων".

Ο Ισπανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης 12μηνη παράταση των επιδοτήσεων για τα ταξίδια των μετακινούμενων με τρένο για να πάνε στη δουλειά τους και όρια στις αυξήσεις των ενοικίων.

Αντίθετα, η επιστροφή 20 σεντ το λίτρο καυσίμων από το οποίο επωφελούνται τώρα οι οδηγοί θα διατηρηθεί, από την 1η Ιανουαρίου, στους "τομείς που έχουν πληγεί πιο πολύ" από τον πληθωρισμό, δηλ. των μεταφορών, της γεωργίας, των ναυτιλιακών εταιριών και της αλιείας, είπε ακόμη ο Σάντσεθ.

Είπε πως η βοήθεια που έχει παρασχεθεί μέχρι τώρα βοήθησε την Ισπανία να καταγράψει ισχυρή οικονομική ανάπτυξη φέτος, η οποία είπε θα ξεπεράσει το 5% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας την προηγούμενη πρόβλεψη της κυβέρνησης για 4,4%.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, η ισπανική κυβέρνηση πολλαπλασίασε τη βοήθεια στην προσπάθεια να αναχαιτίσει τον πληθωρισμό που αυξήθηκε φέτος σε όλη την Ευρώπη.

Αφού έφθασε σε ένα υψηλό 10,8% τον Ιούλιο, το πιο ψηλό επίπεδό του σε 38 χρόνια, ο πληθωρισμός μειώθηκε σταδιακά για να πέσει στο 6,8% τον Νοέμβριο.

Όμως η μείωση αυτή δεν έχει "αγγίξει" ακόμη τον τομέα των διατροφικών προϊόντων, οι τιμές των οποίων εξακολουθούν να αυξάνονται.

Το γεγονός αυτό σχολίασε και ο Αλέξης Χαρίτσης σε ανάρτησή του στο Twitter, στην οποία αναφέρει: "Η σοσιαλιστική κυβέρνηση Ισπανίας ανακοίνωσε απόψε ότι μηδενίζει τον ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα για να αντιμετωπιστεί το αυξημένο κόστος διαβίωσης. Εδώ,η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπατά τους πολίτες με marketpass και καλάθι του νοικοκυριού. Η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική αναγκαιότητα."

