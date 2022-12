Οικονομία

Ισπανία: Μείωση του ωραρίου για αύξηση της παραγωγικότητας

Πώς θα λειτουργήσει το νέο μοντέλο εργασίας και στην Ισπανία. Η απόδοση του «σκανδιναβικού» μοντέλου.

Η Ισπανία ξεκινά ένα πιλοτικό πρόγραμμα για να βοηθήσει μικρομεσαίες βιοτεχνίες να περιορίσουν την εργάσιμη εβδομάδα τουλάχιστον κατά μισή ημέρα χωρίς να απειλούνται οι μισθοί, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της παραγωγικότητας.

Οι εταιρίες που ζητούν τη στήριξη αυτή πρέπει να σχεδιάσουν τρόπους για να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους προκειμένου να αντισταθμίσουν τις υπερβάσεις στο μισθολογικό κόστος, ανέφερε το υπουργείο Βιομηχανίας σε σημερινή ανακοίνωση, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Οι βελτιώσεις αυτές θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός ενός έτους, ενώ η εταιρία θα πρέπει να διατηρήσει το πρόγραμμα για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Η συζήτηση για το λεγόμενο ‘σκανδιναβικό μοντέλο’, με βάση το οποίο εκτιμάται ότι η παραγωγικότητα θα αυξηθεί εάν μειωθούν οι ώρες εργασίας, δεν είναι κάτι καινούργιο αλλά η ιδέα άρχισε να γίνεται περισσότερο δημοφιλής μεταξύ εταιριών, πολιτικών και φορέων του δημόσιου τομέα κατά την κρίση της Covid-19.

