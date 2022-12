Υγεία - Περιβάλλον

Ο ΕΕΣ μοίρασε χαμόγελα και δώρα στα παιδιά του ΠΑΑΠΑ στην Βούλα (εικόνες)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρέθηκε κοντά στα παιδιά που φιλοξενούνται στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων, μοίρασε χαμόγελα, χαρά και ελπίδα στα παιδιά που φιλοξενούνται στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες στη Βούλα, διοργανώνοντας μεγάλη εορταστική εκδήλωση (28/12), παρουσία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιου Αυγερινού και εκπροσώπων της διοίκησης του Κέντρου.

Η γιορτή, η οποία διοργανώθηκε από τους Εθελοντές του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, περιλάμβανε εορταστική μουσική από DJ, προσφορά εορταστικού γεύματος, καθώς και διάθεση προσωποποιημένων δώρων σε περίπου 94 παιδιά διαφόρων ηλικιών που φιλοξενούνται εκεί. Τα παιδιά και οι γονείς τους που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση ευχαρίστησαν τους εθελοντές του Ε.Ε.Σ. για τη διαχρονική στήριξή τους.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ε.Ε.Σ, υποστηρίζει επί σειρά ετών το εν λόγω Κέντρο με Πολυμελή Ομάδα Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας, οι οποίοι επισκέπτονται το Παράρτημα σε εβδομαδιαία βάση, προσφέροντας δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία στα παιδιά, σε συνεργασία με τους υπευθύνους του Κέντρου. Επιπλέον, υλοποιούν εκδηλώσεις ψυχαγωγικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα, εξόδους στην κοινότητα, επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού, παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων κ.α.

