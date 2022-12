Πολιτική

Μιχαηλίδου για “Το Χαμόγελο του Παιδιού”: έγινε καταγγελία για κακοποίηση και κακοδιαχείριση (βίντεο)

Τι λέει στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” για όσα καταγγέλθηκαν σχετικά με την λειτουργία του Συλλόγου. Τι απαντά για τα δημόσια ιδρύματα και τις πράξεις υιοθεσίας.

Στον Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, που ήταν καλεσμένη το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε η κ. Μιχαηλίδου, «μετά από το δημοσίευμα στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», έλαβα και μια ανώνυμη καταγγελία για «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που είχε παρεμφερές περιεχόμενο».

Σύμφωνα με την Υφυπουργό, στην ανώνυμη καταγγελία για «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που εστάλη στο γραφείο της, γίνονται αναφορές για: κακοποιητική συμπεριφορά προς το προσωπικό, χρήση ακινήτων του συλλόγου για άλλες χρήσεις από τον Πρόεδρο, χρήση προσωπικού του συλλόγου για υπηρεσίες προς τον Πρόεδρο, υιοθεσία με συνοπτικές διαδικασίες, υψηλός μισθός και αποδοχές για τον Πρόεδρο και υψηλός μισθός για την σύζυγο του Προέδρου.

«Έλαβα την καταγγελία για μη χρηστή διαχείριση και συγκεκριμένα κακοδιαχείριση και διαβίβασα την καταγγελία στις αρμόδιες Αρχές, μεταξύ των οποίων και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας» είπε η κ. Μιχαηλίδου.

Προσέθεσε ότι «πρέπει να διασφαλίσουμε το μέλλον των παιδιών. Όλοι δίνουμε από το υστέρημα μας για να βοηθήσουμε τα παιδιά. Βρίσκουμε λογαριασμούς με 20 εκατομμύρια ευρώ σε τράπεζες, ενώ δηλώνουν ότι δεν έχουν χρήματα για να βελτιώσουν τα κτήρια στα οποία φιλοξενούν παιδιά».

Η Δόμνα Μιχαηλίδου υποστήριξε πως έχει στείλει καταγγελίες στις αρμόδιες Αρχές και για ιδιωτικές και για δημόσιες δομές, είπε ότι η «κακοποιητική συμπεριφορά είναι οριζόντια» σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα και συμπλήρωσε ότι «αυτήν την στιγμή, η Πολιτεία είναι δίπλα στα ιδρύματα. Ο κ. Γιαννόπουλος ήταν ο μόνος που δεν ήθελε τον έλεγχο».

Ερωτηθείσα για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών στην «Κιβωτό του Κόσμου», η οποία βρίσκεται στην δίνη καταγγελιών, είπε ότι «Οι δυσμενείς συνθήκες δεν έχουν επηρεάσει την λειτουργία της “Κιβωτού του Κόσμου”», ενώ σε γενικότερο πλαίσιο είπε ότι «ο κόσμος μιλάει, επειδή βλέπει ότι έχουν γίνει πράγματα και υπάρχει βούληση να γίνουν κι άλλα».

Αναφορικά με το τι έχει κάνει το Κράτος τα τελευταία χρόνια για τα παιδιά και τις δομές φιλοξενίας τους, η κ. Μιχαηλίδου είπε «έχουμε βγάλει σχεδόν τα μισά παιδιά από τα ιδρύματα μέσα σε 3 χρόνια. Το 2019 το Ελληνικό Κράτος δεν ήξερε πόσα παιδιά ήταν μέσα στα ιδρύματα. Είχαμε 2.400 παιδιά. Σήμερα, σχεδόν τα μισά είναι σε οικογένειες. Σήμερα, σε ιδρύματα είναι 1.300 παιδιά, επειδή με σύστημα και προσπάθεια τα άλλα πήγαν σε οικογένειες».

Στράφηκε και πάλι κατά των ιδιωτικών ιδρυμάτων, αναφορικά με την αποιδρυματοποίηση, αναφέροντας ότι «3 στις 4 δομές για παιδιά είναι ιδιωτικές, όμως 3 στις 4 υιοθεσίες γίνονται από τις δημόσιες δομές».

