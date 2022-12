Πολιτική

Άγιο Όρος - Δένδιας: ξαφνικό πρόβλημα υγείας στην διάρκεια της λειτουργίας

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του υπουργού Εξωτερικών, που πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στο Άγιο Όρος.

Υποτασικό επεισόδιο υπέστη ο Νίκος Δένδιας, κατά την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός Εξωτερικών είχε επεισόδιο ορθοστατικής υπότασης κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος του Αγίου Όρους.

Η αδιαθεσία που αισθιάνθηκε γύρω στις 07:00 της Πέμπτης, αποδίδεται στην κούραση και την ορθοστασία στην Θεία Λειτουργία, που είχε ξεκινήσεις στις 04:00 στην Μονή ξενοφώντος.

Ο υπουργός Εξωτερικών δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από το γιατρό του Κέντρου Υγείας Καρυών ο οποίος έσπευσε στη Μονή κα σύμφωνα με πληροφορίες επέστρεψε για προληπτικούς λόγους στην Αθήνα με ελικόπτερο, ακυρώνοντας το υπόλοιπο της επίσκεψής του στο Άγιον Όρος.

Η κατάσταση της υγείας του υπουργού Εξωτερικών, πάντως, δεν εμπνέει καμία ανησυχία και είναι καλά στην υγεία του.

Περιπέτεια με τo ελικόπτερο που τον μετέφερε

Αυτή ήταν η δεύτερη περιπέτεια στην επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια στο Άγιο Όρος. Λόγω πυκνής ομίχλης, την Τετάρτη, το ελικόπτερο που τον μετέφερε δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο ελικοδρόμιο των Καρυών, ούτε σε εκείνο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου και τελικά κατέβηκε στην Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας.

Η διήμερη επίσκεψη του Νίκου Δένδια είναι η πρώτη επίσκεψη υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας στο Άγιο Όρος από το 2011, υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους υποδέχτηκε τον υπουργό Εξωτερικών στον Ιερό Ναό Πρωτάτου, όπου θα τελέστηκε Δοξολογία.

Στην αντιφώνηση του ο Νίκος Δένδιας δήλωσε: «Σεβαστοί Αντιπρόσωποι, Μέλη της Ιεράς Κοινότητας, ειλικρινώς και εκ βάθους καρδίας αισθάνομαι την ανάγκη να σας εκφράσω τις ευχαριστίες μου και τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου για τη συγκινητική παρουσία και τη συμμετοχή σας στην υποδοχή μου. Παρακαλώ επιτρέψτε μου, ως ταπεινός προσκυνητής, να ζητήσω τις ευχές και τις προσευχές σας. Μεταφέρω, ως καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός για την Αθωνική Πολιτεία, τον σεβασμό και την απεριόριστη αγάπη του Πρωθυπουργού και των μελών της Κυβέρνησης, των οποίων το ενδιαφέρον για το Άγιο Όρος είναι μεγάλο και διαρκές.

Η παρουσία μου σήμερα κοντά σας, Άγιοι Πατέρες, μου δίνει την ευκαιρία να ενστερνιστώ ακόμη βαθύτερα τις ανάγκες & τις αγωνίες σας. Να ακούσω προσεκτικότερα τα προβλήματα τα οποία σας απασχολούν (από την αντιφώνησή μου κατά τη Δοξολογία στον Ι.Ν. Πρωτάτου στις Καρυές). #ΆγιονΌρος pic.twitter.com/C0qzwWs0IK — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 28, 2022

Εσείς, Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι συνεχίζετε την ιστορική πορεία αυτής της μοναδικής στην Οικουμένη Μοναστικής Πολιτείας με ιδιαίτερη προσφορά, με προθυμία, με θυσίες, καθώς και με πρωτοφανή συλλογικότητα, είστε απολύτως δικαιολογημένοι να αναμένετε τη συνεργασία, αρωγή και συμπαράσταση από τους εκάστοτε κρατούντες στην Ελληνική Πολιτεία. Είμαι βέβαιος ότι δεν διαφεύγουν της προσοχής σας, αλλά και της ιδιαίτερης ευαισθησίας σας, οι δύσκολες περιστάσεις που πέρασε η Ελλάδα και οι οποίες, συν Θεώ, αντιμετωπίζονται. Η παρουσία μου σήμερα κοντά σας δίνει την ευκαιρία να ενστερνιστώ ακόμη βαθύτερα τις ανάγκες και τις αγωνίες σας. Να μου δώσει ο Θεός τη δυνατότητα να ακούσω προσεκτικότερα τα προβλήματα τα οποία σας απασχολούν. Να σταθώ δίπλα σας, με τις ασήμαντες δυνάμεις μου, και να προσπαθήσω μαζί σας. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο. Θα ήθελα να έχω την ευκαιρία να αποδείξω με πράξεις και με έργα αυτό που αισθάνομαι για την εξαίσια αυτή Χερσόνησο του Άθω και τους οικιστές της».

Την πρώτη ημέρα της επίσκεψής μου στο #ΆγιοΌρος,

επισκέφθηκα και ξεναγήθηκα στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος και την Ιερά Μονή Ξενοφώντος. pic.twitter.com/yCsS1OEGp8 — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 28, 2022

