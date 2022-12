Κόσμος

Κύπρος: Δύο κορίτσια έπεσαν σε πηγάδι 40 μέτρων (βίντεο)

Πώς το ένα κοριτσάκι κατάφερε να σκαρφαλώσει, να βγει από το πηγάδι και βα καλέσει σε βοήθεια. Καρέ καρέ η επιχείρηση διάσωσης για την 11χρονη.



Επιχείρηση διάσωσης έστησαν τα μέλη της Πυροσβεστικής Λευκωσίας στην Κύπρο για να διασώσουν ένα κοριτσάκι 11,5 ετών που είχε πέσει σε πηγάδι.

Στο πηγάδι είχε πέσει και η 9χρονη αδερφή της, ωστόσο κατάφερε να σκαρφαλώσει και να βγει στην επιφάνεια, ενώ στην συνέχεια κάλεσε για βοήθεια για την αδελφή της.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κύπρου, Αντρέα Κεττή, η Πυροσβεστική Υπηρεσία με μέλη της διασώστες από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λευκωσίας «ανέσυραν παιδάκι (κοριτσάκι) 11.5 ετών από διάτρηση με νερό βάθους 40 μέτρων ευτυχώς χωρίς εμφανή σοβαρό τραυματισμό».

«Το κοριτσάκι μαζί με την αδελφή του 9.5 ετών κατέληξαν στο πάτο της διάτρησης όταν ενώ έπαιζαν ανέμελα, το εντελώς πρόχειρο κάλυμμα της διάτρησης σε αυλή κατοικίας στο Δήμο Λακατάμιας, υποχώρησε», προσθέτει.

Ακόμα μια φορά επαληθεύονται οι προβλέψεις μας. Την επόμενη φορά δεν θα είμαστε τόσο τυχεροί!

Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, τα παιδιά παρέμειναν στο πηγάδι για 2.5 ώρες καλώντας για βοήθεια χωρίς ανταπόκριση μέχρι που το 9.5 ετών κοριτσάκι τόλμησε και σκαρφάλωσε στη σωλήνα της διάτρησης και διένυσε κατακόρυφη απόσταση 40 μέτρων μέχρι την επιφάνεια και ειδοποίησε τους γονείς τους.

«Μπράβο στα κοριτσάκια για την τόλμη και το θάρρος που επέδειξαν ! Μπράβο στα μέλη μας των Πυροσβεστικών Σταθμών Λευκωσίας για την άψογη και πετυχημένη επιχείρηση διάσωσης!» αναφέρει ο κ. Κεττής.

Σημειώνει ότι «ακόμα μια φορά επαληθεύονται οι προβλέψεις μας. Την επόμενη φορά δεν θα είμαστε τόσο τυχεροί!».

