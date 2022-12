Κόσμος

Βραζιλία: Συλλήψεις για πιθανό πραξικόπημα του Μπολσονάρου

Έφοδοι και συλλήψεις από την Αστυνομία, σε πυρήνες υποστηρικτών του απερχόμενου Προέεδρου.

Η βραζιλιάνικη αστυνομία ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε εφόδους σε όλη τη χώρα και συνέλαβε τουλάχιστον δύο άτομα σήμερα στο πλαίσιο ερευνών για μια φερόμενη απόπειρα πραξικοπήματος κατά τη διάρκεια ταραχών από υποστηρικτές του ακροδεξιού απερχόμενου προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου που ηττήθηκε στις προεδρικές εκλογές.

Οι αρχές καταπολεμούν μια μικρή αλλά αφοσιωμένη μειοψηφία υποστηρικτών του Μπολσονάρου που αρνούνται να αναγνωρίσουν την εκλογική νίκη του αριστερού Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία ανακοίνωσε ότι εξέδωσε 32 εντάλματα έρευνας και κατάσχεσης σε οκτώ Πολιτείες με εντολή του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Πηγή της ομοσπονδιακής αστυνομίας τόνισε ότι δύο άτομα συνελήφθησαν, ένα στην Μπραζίλια και ένα άλλο στο Ρίο ντε Ζανέιρο.

«Τα εγκλήματα που ερευνώνται είναι εκείνα της πρόκλησης φθοράς, του εμπρησμού, της εγκληματικής οργάνωσης, της βίαιης κατάργησης του κράτους δικαίου και του πραξικοπήματος, των οποίων οι μέγιστες σωρευτικές ποινές ανέρχονται σε 34 χρόνια κάθειρξη», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ομοσπονδιακή αστυνομία.

Οι εντάσεις παραμένουν υψηλές στη χώρα μετά τις πιο τεταμένες εκλογές των τελευταίων αρκετών χρόνων.

Στις 24 Δεκεμβρίου, η αστυνομία στη Μπραζίλια ανακοίνωσε ότι απέτρεψε σχέδιο βομβιστικής επίθεσης. Ένας υποστηρικτής του Μπολσονάρου, με δεσμούς με μια ομάδα αρνητών του εκλογικού αποτελέσματος, που είχαν κατασκηνώσει έξω από το αρχηγείο του στρατού, ομολόγησε ότι κατασκεύασε τον μηχανισμό για να προκαλέσει την επέμβαση του στρατού.

Η σημερινή επιχείρηση σχετίζεται με τα επεισόδια της 12ης Δεκεμβρίου, την ημέρα που επικυρώθηκε η νίκη του Λούλα, όταν κάποιοι υποστηρικτές από τον καταυλισμό επιτέθηκαν στο αρχηγείο της ομοσπονδιακής αστυνομίας και πυρπόλησαν αυτοκίνητα και λεωφορεία στην Μπραζίλια μετά τη σύλληψη ενός ηγέτη των ιθαγενών και υποστηρικτή του Μπολσονάρου.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία είπε ότι συνεργάστηκε με την αστυνομία της πολιτείας για να ερευνήσει την επίθεση και στη συνέχεια μοιράστηκε τα ευρήματά τους με το Ανώτατο Δικαστήριο. Δεν δόθηκαν ονόματα.

Το Reuters ανέφερε ότι οι ταραχές της 12ης Δεκεμβρίου ήταν αποτέλεσμα ημερών αυξανόμενης έντασης στον καταυλισμό μετά τη σύλληψη στις 6 Δεκεμβρίου του Μίλτον Μπαλντίν, ενός οπαδού του Μπολσονάρου που είχε καλέσει τους κατόχους όπλων σε όλη τη χώρα να έρθουν στη Μπραζίλια για να διαδηλώσουν κατά της επικύρωσης της εκλογικής νίκης του Λούλα.

Με τους φόβους να αυξάνονται για τους κινδύνους για την ασφάλεια κατά την ορκωμοσία του Λούλα την 1η Ιανουαρίου στην πρωτεύουσα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας αποφάσισε την Τετάρτη να απαγορεύσει στους εγγεγραμμένους κατόχους όπλων να φέρουν πυροβόλα όπλα στην ομοσπονδιακή περιφέρεια μέχρι ο Λούλα να αναλάβει τα καθήκοντά του.

