Κοινωνία

Πισπιρίγκου: Ο Δασκαλάκης κατέθεσε αίτηση διαζυγίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δικόγραφο κοινοποιήθηκε στη Ρούλα Πισπιρίγκου. Ποια θα είναι η "απάντησή" της.



Αίτηση διαζυγίου υπέβαλε ο Μάνος Δασκαλάκης μέσω του Πατρινού δικηγόρου του Δημήτρη Καράμπελα.

Μετά από μήνες αναμονής, ο εν διαστάσει σύζυγος της Ρούλας Πισπιρίγκου υπέβαλε την αίτηση διαζυγίου, αφού φαίνεται ότι εξασφάλισε και τα χρήματα που απαιτούνται, καθώς μέχρι σήμερα υποστήριζε πως δεν είχε την οικονομική δυνατότητα.

Στο ιστορικό της αγωγής διαζυγίου ο Δασκαλάκης ουσιαστικά επαναλαμβάνει όλα όσα έχει πει στις καταθέσεις του σχετικά με τους θανάτους των τριών παιδιών του.

Η εκδίκαση της αγωγής διαζυγίου αναμένεται να γίνει στις 2 Ιουνίου στα δικαστήρια της Πάτρας.

Το δικόγραφο κοινοποιήθηκε στη Ρούλα Πισπιρίγκου μόλις την περασμένη Τρίτη και αναμένεται να απαντήσει με δική της αγωγή, μέσω του δικηγόρου της Αλέξη Κούγια.

Πηγή: pelep.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά - Πυροβολισμοί σε βενζινάδικο: Παραδόθηκαν δυο άτομα

Μαρούσι: Κινηματογραφική καταδίωξη ΙΧ

Χαλάνδρι: Συμπλοκή ανηλίκων με τραυματισμούς και συλλήψεις