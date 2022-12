Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεά οργάνων: Πρωτοχρονιάτικο δώρο ζωής σε ασθενείς του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγο πριν τη λήξη του 2022, τρεις άνδρες με σοβαρά προβλήματα όρασης υπεβλήθησαν σε μεταμόμόσχευση – Άλλες δύο μεταμοσχεύσεις τις επόμενες ημέρες

Πρωτοχρονιάτικο δώρο ζωής έλαβαν τρεις ασθενείς του Μεταμοσχευτικού Κέντρου Κερατοειδών του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε μεταμοσχεύσεις, λίγο πριν από την εκπνοή του 2022, ενώ η ίδια χαρά περιμένει, τις επόμενες ημέρες, άλλους δύο ασθενείς.

Συγκεκριμένα, την περασμένη Τετάρτη (28 Δεκεμβρίου), τρεις μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία σε τρεις άνδρες ηλικίας 68, 77 και 79 ετών, με σοβαρά προβλήματα όρασης. Δότες ήταν μια 74χρονη, ένας 52χρονος κι ενός 63χρονος, αντίστοιχα.

Άλλα δύο άτομα θα λάβουν μοσχεύματα κερατοειδούς από δυο δότες ηλικίας 49 και 76 ετών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους πρόσφατα και οι οικογένειές τους αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανά τους.

Σε ανάρτηση του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ομάδα μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου, με επικεφαλής τον διευθυντή της Β' Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής και του Μεταμοσχευτικού Κέντρου Κερατοειδών Νικόλαο Ζιάκα, εκφράζει τις βαθιές και ειλικρινείς ευχαριστίες προς τις οικογένειες των δοτών, αλλά και την ευχή όλων είναι «να αυξηθεί η προσφορά μοσχευμάτων ώστε να διενεργούνται περισσότερες μεταμοσχεύσεις και να μοιραστεί απλόχερα η ελπίδα στους ασθενείς που ταλαιπωρούνται από σοβαρές παθήσεις των ματιών».

Σημειώνεται ότι στη λίστα αναμονής του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου βρίσκονται περισσότεροι από 150 ασθενείς, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία της δωρεάς οργάνων.

Ειδήσεις σήμερα:

Steven Tyler: Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικου κοριτσιού

ΕΦΚΑ: Σύνταξη μέσω... παραγραφής

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: Σε νοσοκομείο νοσηλευόταν ο 30χρονος αγνοούμενος