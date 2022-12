Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεά οργάνων 21χρονης φοιτήτριας: Τα μάτια της Έμμας βρήκαν παραλήπτη

Ζωή με τον θάνατό της δίνει η 21χρονη φοιτήτρια. Σήμερα η μεταμόσχευση των κερατοειδών της Έμμα.

Ζωή σε άλλους ανθρώπους που δίνουν μάχη για τη ζωή τους συνεχίζει να δίνει η 21χρονη Έμμα, η φοιτήτρια από την Κρήτη που που έχασε τη ζωή της μετά από τροχαίο με εγκατάλειψη σε δρόμο της Θεσσαλονίκης, καθώς για σήμερα Δευτέρα έχει προγραμματιστεί η μεταμόσχευση των κερατοειδών της κοπέλας.

Η μεταμόσχευση θα πραγματοποιηθεί στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στις 12 το μεσημέρι.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την απόφαση της 21χρονης να δωρίσει τα όργανά της την οποία είχε μεταφέρει σε ανύποπτο χρόνο στους γονείς της, η καρδιά της χτυπάει σε 40χρονη μητέρα που βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη τους δύο τελευταίους μήνες καθώς έπασχε απο καρδιακή ανεπάρκεια.

Όπως είχαν δηλώσει οι γιατροί μετά την ολοκλήρωση της μεταμόσχευσης, η λήπτρια «είχε καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου, υποστηριζόταν με δυο μηχανήματα και έπρεπε να μεταμοσχευθεί».

Ο ένας από τους νεφρούς της Έμμας δόθηκε σε μια γυναίκα η οποία τα τελευταία δέκα χρόνια πήγαινε τρεις φορές την εβδομάδα για αιμοκάθαρση στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο»..

Το ήπαρ της 21χρονης μεταμοσχεύθηκε σε έναν 64χρονο άνδρα από τα Γρεβενά με τους γιατρούς να εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του.

