Υγεία - Περιβάλλον

Φονική παράσυρση: σε 40χρονη μητέρα η καρδιά της άτυχης φοιτήτριας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καρδιά της άτυχης φοιτήτριας θα χτυπά πλέον σε μία 40χρονη μητέρα.

Ενώ ακόμη η ελληνική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από τον θάνατο της 21χφρονης Εμμανουέλας, που έχασε τη ζωή της μετά από παράσυρση από αυτοκίνητο και εγκατάλειψή της, στη Θεσσαλονίκη, το τραγικό αυτό γεγονός, δίνει ζωή σε άλλους ανθρώπους που δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Ο λόγος για τη δωρεά οργάνων που ήθελε η Εμμανουέλα, όπως είπε στον ΑΝΤ1, ο πατέρας της με λυγμούς, το είχαν αναφέρει σε γενικές συζητήσεις και θα έδινε χαρά όσο περισσότερα όργανα μπορέσουν να αξιοποιηθούν για να δώσουν ζωή σε άλλους ανθρώπους.

Πιο συγκεκριμένα, η καρδιά της φοιτήτριας, θα χτυπάει σε μία 40χρονη μητέρα, που βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη τους δύο τελευταίους μήνες καθώς έπασχε απο καρδιακή ανεπάρκεια. Mετά την επέμβαση είναι σε βαθιά καταστολή στη ΜΕΘ του Ωνασείου διασωληνωμένη ενώ υποστηρίζεται ακόμα η καρδιακή της λειτουργία λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του προβλήματος το οποίο προϋπήρχε.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Σοφία Πατραμάνη, οι γιατροί είναι αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά ενώ οι γονείς της βρίσκονται έξω από τη μονάδα, πολύ συγκινημένοι με τη δωρεά οργάνων που έγινε από την άτυχη κοπέλα.

Τα υπόλοιπα όργανα της δωρεάς μεταφέρθηκαν σε Παπαγεωργίου και Ιπποκράτειο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιωάννινα: άγρια συμπλοκή με τραυματίες (εικόνες)

Κορονοϊός: O “χάρτης” με τα κρούσματα της εβδομάδας

“Κιβωτός του Κόσμου”: Μεγάλο ποσό σε χρηματοκιβώτιο στον Κολωνό