Κορονοϊός - Ιταλία: Ενόψει νέων περιορισττικών μέτρων λόγω αύξησης κρουσμάτων

Ο κορονοϊός έχει αρχίσει να αυξάνει τα κρούσματά του και σε περίπτωση που η κατάσταση παρουσιάσει επιδείνωση η Ιταλία μπορεί να λάβει νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας και άλλων ασθενειών του αναπνευστικού συστήματος.

Συγκεκριμένα το ιταλικό υπουργείο Υγείας μελετά νέα μέτρα, τα οποία μπορεί να εφαρμοστούν, σε περίπτωση νέας έξαρσης της πανδημίας κορονοϊού και αύξησης των κρουσμάτων, σε ό,τι αφορά ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος.

Όπως μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το υπουργείο Υγείας, σε εσωτερική του εγκύκλιο, γράφει ότι ορισμένα από τα μέτρα που μπορεί να τεθούν σε εφαρμογή -αν κριθεί αναγκαίο- είναι η υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε κλειστούς χώρους, η αύξηση της τηλεργασίας, η μείωση των εκδηλώσεων που παράγουν συνωστισμό. Παράλληλα γίνεται αναφορά στην χορήγηση τέταρτης δόσης του εμβολίου κατά του κορονοϊού, στο το σύνολο του πληθυσμού, και σε πέμπτη δόση για τις κατηγορίες πολιτών, υψηλού κινδύνου.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται, επίσης, ότι και σε περιφερειακό επίπεδο, οι αρμόδιες δομές θα πρέπει να ενισχύσουν, αν χρειαστεί, την παροχή υγειονομικής φροντίδας. Υπενθυμίζεται ότι στην παρούσα φάση, στην Ιταλία η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική μόνον για τους εργαζόμενους και επισκέπτες των νοσοκομείων και των οίκων ευγηρίας.

