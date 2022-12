Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: υπερπτήσεις τουρκικών F-16 πάνω από Παναγιά και Οινούσσες

Συνεχίζονται οι προκλήσεις της Άγκυρας μς υπερπτήσεις πάνω από νησιά του Αιγαίου.

Μπορεί να τελειώνει το 2022, όμως δεν τελειώνουν οι τουρκικές προκλήσεις πάνω από το Αιγαίο. Η Τουρκία εδώ και αρκετό καιρό, έχει αυξήσει την εμπρηστική ρητορική προς τη χώρα μας, αλλά και τις καθημερινές παραβιάσεις του εναέριου χώρου.

Έτσι ακόμη μία ημέρα, η Άγκυρα προκαλεί με υπερπτήσεις στο Αιγαίο και πιο συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Παρασκευής (30/12).

Ειδικότερα, στις 15:43, τριάδα τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από τη νήσο Παναγιά και τις Οινούσσες.

