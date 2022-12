Κοινωνία

Συμπλοκή στο Χαλάνδρι: ποινική δίωξη για πλημμέλημα στους ανήλικους συλληφθέντες

Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε αφορά τα αδικήματα της πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης τετελεσμένης και σε απόπειρα και παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Ποινική δίωξη για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος άσκησε η Εισαγγελέας Ανηλίκων στους νεαρούς συλληφθέντες για την αιματηρή συμπλοκή στο Χαλάνδρι χθες το βράδυ, ο οποίοι οδηγήθηκαν αργά το απόγευμα στα δικαστήρια.

Οι ανήλικοι κατηγορούμενοι για την συμπλοκή αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να οριστεί η δίκη τους και με εντολή της Εισαγγελέως μέχρι να δικαστούν θα βρίσκονται υπό επίβλεψη επιμελητή ανηλίκων . Στην ομάδα των 11 συλληφθέντων, που οδηγήθηκε στα δικαστήρια είναι και δύο ενήλικες, οι οποίοι παραπέμφθηκαν σε δίκη στο Αυτόφωρο, αντιμέτωποι με τις ίδιες κατηγορίες που αποδόθηκαν και στους ανήλικους.

Το επεισόδιο, μεταξύ δύο ομάδων νεαρών, τα αίτια του οποίου ερευνώνται, έγινε γύρω στις 8 το βράδυ στην οδό Σάκη Καράγιωργα στο Χαλάνδρι με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο αγόρια.

