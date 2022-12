Κοινωνία

Χαλάνδρι: Συμπλοκή ανηλίκων με τραυματισμούς και συλλήψεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανήλικοι τραυματίστηκαν με μαχαίρι, ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις.

Άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών ατόμων σημειώθηκε, χθες το βράδυ, στο Χαλάνδρι, με αποτέλεσμα δύο 17χρονοι να διακομιστούν στον "Ευαγγελισμό", ενώ η ΕΛΑΣ πραγματοποίησε οκτώ συλλήψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, λίγο πριν από τις 20:30, στην οδό Σάκη Καράγιωργα, συνεπλάκησαν ομάδες νεαρών, ενώ οι δύο ανήλικοι που τραυματίστηκαν νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Η ΕΛΑΣ, που προχώρησε σε εννέα προσαγωγές συνολικά, εκ των οποίων οι οκτώ μετατράπηκαν στη συνέχεια σε συλλήψεις, εξετάζει, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο η συμπλοκή να οφείλεται σε οπαδικές διαφορές.

Οι οκτώ συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν εντός της ημέρας στον εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Γκύζη - Φωτιά: Απανθρακώθηκε ένοικος σε διαμέρισμα πολυκατοικίας

Γερολιμένας: Σεισμός αισθητός σε Λακωνία και Μεσσηνία

Κηδεία Πελέ: Πότε και που θα γίνει