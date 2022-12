Πολιτική

Τσίπρας - Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα: δικαιοσύνη είναι ο καθένας από εμάς (βίντεο)

Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για τον ερχομό του νέου έτους.

«Το 2023 μπορεί πράγματι να είναι μια χρονιά ελπίδας, γιατί θα είναι η πρώτη χρονιά της αλλαγής. Το δικό μας μέρισμα στο φως θα το κερδίσουμε με αγώνα και αλληλεγγύη. Γιατί η δικαιοσύνη και η αλλαγή είναι ο καθένας από εμάς. Καλή χρόνια σε όλες και σε όλους», είναι το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη Τσίπρα για τον ερχομό του νέου έτους.

Αναλυτικά το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα:

"Η παραμονή του νέου χρόνου είναι πάντα μια μέρα ελπίδας, όσο δύσκολες και αν είναι οι συνθήκες, όσο βαρύς και αν είναι ο απολογισμός της προηγούμενης χρονιάς.

Η χρονιά που ανατέλλει όμως μπορεί πράγματι να είναι μια χρονιά ελπίδας, γιατί θα είναι η πρώτη χρονιά της αλλαγής. Η χρονιά που η δικαιοσύνη θα αρχίσει να επιβάλλει επιτέλους τη δική της κανονικότητα, στην οικονομία, την κοινωνία, την εργασία, το κράτος, παντού.

Το 2022 δοκιμάστηκαν πάνω στο σώμα της πατρίδας όλες οι συνταγές μιας πολιτικής που βάζει τα κέρδη, τα υπερκέρδη, την αισχροκέρδεια, πάνω από τους ανθρώπους.

Πάνω από τη δικαιοσύνη, πάνω από την αξιοπρέπεια.

Πάνω, ακόμα, και από το δικαίωμα της επιβίωσης.

Τον απολογισμό, δεν έχετε ανάγκη από κανέναν να σας τον υποδείξει. Τον ζείτε καθημερινά. Στο σπίτι, τη δουλειά, το σχολείο, το πανεπιστήμιο, στο σούπερ μάρκετ, στις ουρές της ανεργίας και στην ταπείνωση των διαφόρων «pass», που επιφυλάσσουν τη φιλανθρωπία για τους πολλούς και την πιο προκλητική κερδοσκοπία για τους λίγους.

Απέναντι σε αυτή τη βάρβαρη επέλαση, μία είναι η ευχή και η ελπίδα που απλώνεται σε ολόκληρη την κοινωνία: Να σταματήσει εδώ αυτός ο εφιάλτης.

Ο εφιάλτης της ακρίβειας που πολιορκεί εκατομμύρια νοικοκυριά.

Ο εφιάλτης της διάλυσης κάθε δημόσιας δομής, της εκποίησης του ΕΣΥ, που έχει κοστίσει ήδη χιλιάδες ζωές.

Ο εφιάλτης της εικόνας των παιδιών που υποσιτίζονται, των παιδιών που περιμένουν για μήνες στην ουρά για μια εγχείριση, των νέων που τους απαγορεύεται ακόμα και να ονειρεύονται ένα αύριο μόρφωσης και δημιουργικής ζωής.

Ο εφιάλτης της κακοποίησης του κράτους δικαίου, με τις υποκλοπές και την προσπάθεια συγκάλυψης τους, με το ψέμα, την προπαγάνδα και τον διχασμό που επιστρατεύονται για να κρύψουν την πρωτοφανή αναδιανομή υπέρ λίγων ισχυρών και εις βάρος των πολλών.

Το 2023 θα είναι η χρονιά που θα κάνει αυτήν την ευχή και την ελπίδα πράξη.

Με όρους πολιτικής αλλαγής και όχι συναλλαγής.

Με καθαρά χέρια.

Με όρους, όχι εκδίκησης αλλά δικαιοσύνης. Εκείνης της δικαιοσύνης που σε όποιο πολιτικό στρατόπεδο κι αν ανήκεις, όποιο κόμμα κι αν έχεις ψηφίσει, δεν μπορεί να μην την καταλαβαίνεις και να μην την αποζητάς.

Η δικαιοσύνη είναι ο καθένας από εμάς.

Η αλλαγή είναι ο καθένας από εμάς.

Το δικό μας μέρισμα στο φως θα το κερδίσουμε με τη δική μας στάση, τη δική μας αλληλεγγύη και το δικό μας αγώνα.

Εύχομαι ολόψυχα, σε όλες και σε όλους, καλή χρονιά."