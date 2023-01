Κόσμος

Δυτική Όχθη: νεκροί Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πυρά

Το 2022 σκοτώθηκαν σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη δεκάδες Παλαιστίνιοι.

Δυο Παλαιστίνιοι, ο ένας από τους οποίους ήταν ηλικίας 17 ετών, σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με άνδρες του ισραηλινού στρατού κοντά στην Τζενίν, πόλη στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές.

Ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού επιβεβαιώνει μόνο πως βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση στα κατεχόμενα για την κατεδάφιση του σπιτιού δραστών επίθεσης η οποία είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα μέλος του πέρυσι. Δεν επιβεβαιώνει, ούτε διαψεύδει πως υπήρξαν απώλειες.

Το 2022 σκοτώθηκαν σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη κάπου 170 Παλαιστίνιοι, ενώ τουλάχιστον 23 ισραηλινοί πολίτες και οκτώ μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχασαν τη ζωή τους σε παλαιστινιακές επιθέσεις στην ισραηλινή επικράτεια και στη Δυτική Όχθη. Καταγράφηκε εξάλλου κλιμάκωση τς βίας ανάμεσα σε εποίκους και Παλαιστίνιους.

