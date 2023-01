Κοινωνία

Καλαμάτα: Ελεύθερος ο εκπαιδευτικός που κατηγορείται για ασέλγεια στη 12χρονη κόρη του

Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε στην Καλαμάτα ο 61χρονος εκπαιδευτικός που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος της 12χρονης κόρης του.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παράλληλα, δόθηκε στον 61 ετών εκπαιδευτικό που κατηγορείται για ασέλγεια η δυνατότητα να συναντά τη 12χρονη κόρη του δύο φορές την εβδομάδα, παρουσία της μητέρας.

Υπενθυμίζεται ότι ο 61χρονος εκπαιδευτικός συνελήφθη το απόγευμα της 29ης Δεκεμβρίου 2022 στο κέντρο της Καλαμάτας, έπειτα από καταγγελία γυναίκας, ότι τον είδε μέσα σε κατάστημα ρούχων να αγκαλιάζει το κορίτσι με τρόπο τέτοιο, που η ίδια έκρινε ότι πρέπει να καταγγελθεί στις Αρχές.

Λίγο αργότερα συνελήφθη και κρατήθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας μέχρι και τη Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2023, οπότε και απολογήθηκε.

Σημειώνεται, ότι η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, έδωσε εντολή να κινηθεί η διαδικασία για να τεθεί ο εκπαιδευτικός σε αργία.

πηγή: εφημερίδα «Ελευθερία» της Καλαμάτας

