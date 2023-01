Life

Το περιοδικό "Rolling Stone", αποκαθήλωσε… την Σελίν Ντιόν

Αγανάκτηση και οργή για τον αποκλεισμό της από τη λίστα με 200 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών.

Αγανάκτηση προκάλεσε ο αποκλεισμός της Σελίν Ντιόν (Celine Dion) από τη λίστα του περιοδικού «Rolling Stone» με τους 200 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών.

Η λίστα δημοσιεύτηκε την Πρωτοχρονιά, και συμπεριλαμβάνει από την Αρίθα Φράνκλιν μέχρι τη Rosalia, αλλά και πολλούς άλλους καλλιτέχνες γνωστούς που ξεχώρισαν στο τραγούδι.

Η απουσία της Ντιόν από τη λίστα προκάλεσε την οργή των θαυμαστών της που ξέσπασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Με σεβασμό, η απουσία της Σελίν Ντιόν, αναμφισβήτητα η καλύτερη τεχνικά φωνή όλων των εποχών, από αυτή τη λίστα είναι οριακή προδοτική», έγραψε στο Twitter ο παραγωγός Τζέιμι Λάμπερτ.

Διαμαρτυρία όμως εξέφρασαν και για την απουσία άλλων καλλιτεχνών από τη λίστα όπως η Ντιόν Γουόργουικ, η Νταϊάνα Ρος και ο Στινγκ.

