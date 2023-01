Κοινωνία

Νεκρό μωρό στη Βέροια: Τι δηλώνει ο δικηγόρος της 29χρονης στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Δεν πήγε σε ρεβεγιόν μετά τον θάνατο του μωρού, λέει ο δικηγόρος της νεαρής μητέρας. "Λύγισε"στην κάμερα του ΑΝΤ1 ο παππούς της μητέρας για το νεκρό βρέφος. Το χρονικό της φρίκης.

Η δολοφονία ενός μόλις 11 μηνών βρέφους από την ίδια του τη μητέρα Παραμονή Πρωτοχρονιάς έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Ημαθίας, αλλά και ολόκληρο το Πανελλήνιο.

Η νεαρή μητέρα πέταξε το ίδιο της το μωρό στο φράγμα στη Βέροια, κάλεσε ένα ταξί και έφυγε αφήνοντας το να πεθάνει στα παγωμένα νερά του Αλιάκμονα, στη Βέροια.

Η 29χρονη ζήτησε και έλαβε 48ωρη προθεσμία για την απολογία της, που θα γίνει στις 11 το πρωί της Τετάρτης. Μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Ο δικηγόρος της Αντώνης Μπιδέρης μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" δήλωσε πώς "η εντολέας του δεν έχει συνηδοτοποιήσει την έκβαση του συμβάντος, διότι πουθενά από την δικογραφία δεν προκύπτει ομολογία ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και από δόλο". Διέψευσε ότι μετά την πράξη της πήγε σε ρεβεγιόν, λέγοντας ότι πήγε και απομονώθηκε χωρίς να βλέπει κανέναν".

Παράλληλα σημείωσε πώς "πρέπει να ανοίξει ένα μεγάλο θέμα σχετικά με την κατάσταση του κατολογισμού, με τις ακούσιες νοσηλείες" και συμπλήρωσε πώς σήμερα είναι που θα βάλουμε βαθιά το χέρι στην δικογραφία και θα ερευνήσουμε το αν αυτή η γυναίκα είχε πάρε - δώσε με ψυχιατρικές κλινικές".

Ο παππούς της 29χρονης λύγισε μπροστά στην κάμερα του "Καλημέρα Ελλάδα" για την τραγωδία.

«Έπαιρνε την αγωγή της, δεν ξαναπήγαμε στην κλινική. Είχε νοσηλευτεί πολλές φορές, εδώ και 14 χρόνια. Όταν έπαιρνε την αγωγή της ήταν μια χαρά, όταν δεν την έπαιρνε, ξαναγυρνούσε στην κλινική.

Και να ζητούσε βοήθεια εδώ, τι θα γινόταν… Εμείς εδώ δεν έχουμε την ταχύτητα της Αθήνας. Άσε με να πάω να ανάψω το κερί του» είπε στον ΑΝΤ1 και ξέσπασε σε κλάματα.

"Είμαστε συντετριμμένοι. Υπήρχε μία ατμόσφαιρα πολύ ευχάριστη το σπίτι με τον παππού και την μητέρα της Ελευθερίας. Είναι αλήθεια πώς αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, ωστόσο το τελευταίο διάστημα με την ιατρική παρακολούθηση ήταν όλα καλά., Την επισκεπτόνταν οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Η μητέρα της Ελευθερίας πήγαινε το μωρό κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, το παιδί ήταν σε άριστη κατάσταση. Το παιδί επισκεπτόταν συχνά και ο πατέρας του", ανέφερε στην εκπμπή του ΑΝΤ1, ο πρόεδρος της Κοινότητας Σταυρού Ημαθίας Γιάννης Κεϊσίδης.





Σοκάρει το πόρισμα του ιατροδικάστή

Για ασφυκτικό θάνατο μέσα στο νερό κάνει λόγο η νεκροψία – νεκροτομή που διενεργήθηκε στη σορό του μόλις 11 μηνών βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στον ποταμό Αλιάκμονα στη Βέροια, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ιατροδικαστικές πηγές αναφέρουν, πως το κορμί του βρέφους έφερε μεταθανάτια τραύματα τα οποία παραπέμπουν σε δαγκωματιές.

Προθεσμία να απολογηθεί η μητέρα

Σκυφτή και χωρίς να κάνει δηλώσεις, βγήκε από τον εισαγγελέα η 29χρονη μητέρα που φέρεται να ομολόγησε ότι πέταξε στα παγωμένα νερά του Αλιάκμονα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το 11 μηνών βρέφος της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 29χρονη μητέρα που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη (4/1).

“Δεν σκότωσα το παιδί μου, δεν ξέρω τι έγινε”, φέρεται να ισχυρίστηκε μάλιστα η μητέρα, έξω από το γραφείο της ανακρίτριας.

Υπό άκρα μυστικότητα η κηδεία του βρέφους

Στο μεταξύ χθεςτο μεσημέρι, υπό άκρα μυστικότητα και σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο, πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 11 μηνών βρέφους.

Στη κηδεία του κοριτσιού που έγινε στα κοιμητήρια του χωριού Σταυρός Ημαθίας, μόλις 400 μέτρα από το σπίτι που ζούσε η οικογένεια, παρευρέθηκαν συνολικά τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ αυτών η γιαγιά, ο παππούς και ο θείος του βρέφους, ενώ ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος δεν διατηρούσε δεσμό με την 29χρονη και δεν είχε προλάβει να το αναγνωρίσει, δεν βρέθηκε στη κηδεία.

Το χρονικό

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η 29χρονη έφυγε με το κοριτσάκι από χωριό της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, όπου ζούσε με τους γονείς της, και επέστρεψε την επόμενη μέρα χωρίς το 11 μηνών βρέφος.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ξεκίνησαν οι έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Τελικά, το βρέφος εντοπίστηκε από αστυνομικούς στο φράγμα του Αλιάκμονα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βέροιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

