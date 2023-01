Κόσμος

ΗΠΑ: Θανατική ποινή σε διεμφυλική για γυναικοκτονία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για έγκλημα που είχε κάνει πριν από την αλλαγή φύλου θα εκτελεστεί για πρώτη φορά στις ΗΠΑ διεμφυλικό άτομο.

Μια Αμερικανίδα που είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τον φόνο της πρώην συντρόφου της πρόκειται να γίνει σήμερα το πρώτο διεμφυλικό άτομο που θα εκτελεστεί στις ΗΠΑ.

Εάν ο κυβερνήτης του Μισούρι δεν της δώσει χάρη, η Άμπερ Μακλάφλιν, 49 ετών, θα γίνει επίσης το πρώτο πρόσωπο που εκτελείται φέτος στη χώρα.

Η Αμερικανίδα, που σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο κρατείται στην πτέρυγα των ανδρών θανατοποινιτών στο Μισούρι, θα εκτελεστεί με ενέσιμο διάλυμα για τον φόνο που διέπραξε το 2003, πριν από τη φυλομετάβασή της. Τότε είχε σκοτώσει την πρώην σύντροφό της στα προάστια του Σεντ Λιούις.

Η Μακλάφλιν δεν δεχόταν τον χωρισμό τους και παρενοχλούσε το θύμα, μέχρι που η πρώην φίλη της προσέφυγε στις αρχές και ζήτησε να ληφθούν μέτρα για την προστασία της. Όμως, την ημέρα του εγκλήματος, η Μακλάφλιν την περίμενε έξω από τη δουλειά της, την μαχαίρωσε με ένα κουζινομάχαιρο, την βίασε και πέταξε το πτώμα κοντά στον ποταμό Μισισιπή. Στη δίκη της, το 2006, οι ένορκοι την έκριναν ένοχη αλλά δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στην ποινή που θα έπρεπε να της επιβληθεί. Με απόφαση του δικαστή, καταδικάστηκε σε θάνατο.

Στις Πολιτείες του Μισούρι και της Ιντιάνα οι δικαστές επιτρέπεται να επιβάλουν θανατικές καταδίκες εφόσον οι ένορκοι δεν μπορούν να αποφασίσουν ομόφωνα για την ποινή. Βασιζόμενοι σε αυτήν την ιδιαιτερότητα, οι συνήγοροι της Μακλάφλιν ζήτησαν από τον Ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη Μάικ Πάρσον να μετατρέψει την ποινή σε ισόβια επειδή «δεν αντικατοπτρίζει τη βούληση της κοινότητας αλλά ενός και μόνου δικαστή». Επικαλούνται επίσης τη δύσκολη παιδική ηλικία και τα ψυχιατρικά προβλήματα της πελάτισσάς τους.

Πολλές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και δύο βουλευτές του Μισούρι, οι Κόρι Μπους και Εμάνιουελ Κλίβερ, στηρίζουν το αίτημα.

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης για την Ποινή του Θανάτου (DPIC), μέχρι σήμερα δεν έχει εκτελεστεί κανένα ανοιχτά διεμφυλικό άτομο στις ΗΠΑ. Το θέμα όμως έχει τραβήξει την προσοχή τους τελευταίους μήνες, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο του Οχάιο επικύρωσε τη θανατική ποινή της Βικτόρια Ντρέιν ενώ στο Όρεγκον μετριάστηκε η ποινή της Τάρα Ζάιστ.

Από την ημέρα που εξελέγη ο κυβερνήτης Μάικ Πάρσον δεν έχει κάνει δεκτό κανένα αίτημα για απονομή χάρης σε θανατοποινίτες.

Ειδήσεις σήμερα:

Εθνική οδός: Καραμπόλα 6 αυτοκινήτων στον Αυλώνα (εικόνες)

Μικρόβιο της λεγεωνέλλας - Ζάκυνθος: “Συναγερμός” στο νοσοκομείο

Κοζάνη: Αγωνία για τα δύο νοσηλευόμενα αδελφάκια