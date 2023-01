Κοινωνία

Πάτρα: Το καψώνι σε Ρομά, οι εξηγήσεις και οι αντιδράσεις

Τον υποχρέωσαν να πει τα κάλαντα και αποπειράθηκαν να του έβαλαν φωτιά. Πώς περιγράφει τα γεγονότα ο 35χρονος. Τι λέει ο Πρ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής για το περιστατικό.

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει η είδηση με τον 35χρονο Ρομά που υπέστη σκληρό bullying στην Πάτρα όπου ομάδα ατόμων τον έβαλε υποχρέωσε να γονατίσει για να πει τα κάλαντα Παραμονή Πρωτοχρονιάς και στη συνέχεια του έβαλαν φωτιά σε συνεργείο της πόλης.

Το αδιανόητο περιστατικό καταγράφηκε από τους δράστες και έκανε τον γύρο του διαδικτύου αφού δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα «Πελοπόννησος».

Το θύμα που είναι πατέρας 11 παιδιών και φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας κατέθεσε χτες, Τετάρτη, στην αστυνομία ωστόσο φαίνεται πως προσπάθησε να υποβαθμίσει το περιστατικό καλύπτοντας τους δράστες και παίρνοντας την ευθύνη για όσα έγιναν, κάτι που δεν έπεισε και δεν σταμάτησε τις Αρχές.

«Έκαναν καλαμπούρι»

«Πήγα να πω τα κάλαντα και ήθελα εγώ να τα πω καθισμένος στα γόνατα. Δεν μου είπαν οι άνθρωποι κάτι. Εγώ το ήθελα κι επειδή με γνωρίζουν, από καλαμπούρι, έπαιξα. Τα παιδιά μετά μου έβαλαν φωτιά για το καλαμπούρι. Κι αυτοί έκαναν καλαμπούρι κι εγώ. Τα πόδια μου δεν έχουν καεί καθόλου. Η φωτιά έσβησε απότομα κι όλο αυτό έγινε για πλάκα. Τους ανθρώπους τους ξέρω πολλά χρόνια», είπε στην αστυνομία χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, σύμφωνα με άλλους Ρομά της γειτονιάς του, αλλιώς είχε περιγράψει το συμβάν στους οικείους του.

Ο Γεώργιος Καλλιακμάνης, Αξιωματικός ΕΛ.ΑΣ., Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" δήλωσε ότι ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών, Γιώργος Μπισμπίκης, έδωσε εντολή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, για διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης.

Εντολή για κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση

Η κινητοποίηση της τοπικής ηγεσίας της ΕΛΑΣ και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για το περιστατικό, ήταν πάντως άμεση, με τον ίδιο τον υπουργό, Τάκη Θεοδωρικάκο, να δίνει εντολή για διερεύνηση. Μάλιστα εκπρόσωπος Τύπου του αρχηγείου της ΕΛΑΣ επικοινώνησε αμέσως με την εφημερίδα, ζητώντας στοιχεία για το θέμα.

Τον κορόιδευαν σε story στο Instagram

Την ίδια ώρα, αίσθηση προκαλεί και δήλωση του εκπροσώπου των Ρομά στην Πάτρα, Μάριου Κουτρουμπάνου, ο οποίος δήλωσε στην «Πελοπόννησο» πως: «Αν του δώσεις 1 ευρώ, θα κάνει κωλοτούμπες» σχετικά με τα όσα συνέβησαν σε βάρος του 35χρονου.

Επίσης, στο βίντεο, που ανέβασε ένας από τους δράστες στο Instagram, φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι νεαροί χλευάζουν τον Ρομά. Γράφουν… «κάτσε όπως είσαι» κι έχουν βάλει και ένα emoji με φατσούλα που κλαίει από τα γέλια.

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος των Ρομά, Μάριος Κουτρουμπάνος μαζί με άλλους, συναντήθηκαν με τους «βιντεολήπτες» στο κατάστημα του συμβάντος, και όταν ζήτησε εξηγήσεις εκείνοι του απάντησαν: «Τι σε ενδιαφέρει από την στιγμή που ο Σταύρος λέει πως, δεν μας κάνει μήνυση και πως το όλο σκηνικό ήταν πλάκα».

«Είμαστε δίπλα του», λένε οι Ρομά

Η Συνοσπονδία Ρομά στην Ελλάδα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, καταδίκασε το γεγονός και ανέφερε: «Φρικτή η είδηση. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν την οργή και τον αποτροπιασμό που νιώθουμε, όπως κανείς δεν μπορεί πλέον αδάπανα να αρνηθεί βαθιές ρίζες του αντιτσιγγανισμού που τροφοδοτούν πράξεις όπως αυτή του βασανισμού του άτυχου Ρομ. Στεκόμαστε δίπλα στον 35χρονο,με όλες μας τις δυνάμεις. Για όσα αδιανόητα υπέστη αναμένουμε από τη Δικαιοσύνη να πράξει τα δέοντα, λαμβάνοντας αυτή τη φορά υπόψη το αδιαμφισβήτητο ρατσιστικό κίνητρο των αποτρόπαιων αυτών πράξεων. Έχουμε πολλές φορές καταγγείλει απαράδεκτα περιστατικά ρατσιστικής βίας κατά ατόμων της κοινότητας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, στηρίζοντας όσες κι όσους υπήρξαν θύματα ανάλογης βίας».

Δήμαρχος Πάτρας: Σήψη και παρακμή

Άμεση ήταν και η αντίδραση της δημοτικής αρχής, με τον δήμαρχο, Κώστα Πελετίδη να δηλώνει: «Το ρατσιστικό περιστατικό, δείχνει ότι ένα σύστημα που βρίσκεται σε σήψη και παρακμή, γεννά τους δράστες τέτοιου είδους εγκλημάτων. Η πολιτική που υπαγορεύει, πως πρέπει να υπάρχουν ομάδες πληθυσμού στο περιθώριο, ώστε αφενός να στοχοποιούνται και αφετέρου να αξιοποιούνται ποικιλοτρόπως, τους καθιστά ευάλωτους σε κάθε είδους εκμετάλλευση. Χρειάζεται ριζική ανατροπή του συστήματος και των σάπιων αξιών του. Το 2023 να κάνουμε την αρχή».

Οι πολιτικές αντιδράσεις



Για ακραία ρατσιστική πράξη έκανε λόγο η βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Σία Αναγνωστοπούλου, που επισκέφθηκε την Αστυνομία, προκειμένου να ενημερωθεί λεπτομερώς. Ακολούθως, δήλωσε για το περιστατικό: «Δεν θα πρέπει να μείνει χωρίς διερεύνηση από τις αρχές, ακόμη κι αν ο Ρομά δεν θέλει να καταθέσει μήνυση»

Ο ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας, αργότερα με ανακοίνωσή του, χαρακτήρισε «αποτρόπαιο ρατσιστικό» το συμβάν. Ειδικότερα ανέφερε: «Οι αρχές του νέου χρόνου έφεραν στο φως της δημοσιότητας μια καταδικαστέα ρατσιστική ενέργεια. Δείχνει ότι ο κοινωνικός εκφασισμός είναι παρών και παράγει κτηνωδία σε βάρος Ρομά, του αδύναμου, του διαφορετικού. Η εικόνα, που τον βάζουν να γονατίσει και του βάζουν φωτιά “για πλάκα”, δείχνει με σκληρό τρόπο ότι η ανθρωπιά χάνεται πια ανάμεσα μας. Χρέος μας είναι να σταματήσουμε, με την συμπεριφορά μας, τον εκφασισμό, τον ρατσισμό, απέναντι σε συνανθρώπους μας. Το 2023 να είναι μια ευκαιρία να βάλουμε τέλος σε αυτά που δηλητηριάζουν και πληγώνουν τις ανθρώπινες σχέσεις. Είναι απαραίτητο η Δικαιοσύνη να προχωρήσει όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να καταδικαστεί αυτή η πράξη».

«Ο εξευτελισμός και η κακοποίηση του 35 χρόνου Ρομά, με νοητική αναπηρία, στην Πάτρα, είναι πράξη ακραία ρατσιστική και απάνθρωπη. Η δικαστική διερεύνηση πρέπει να είναι άμεση και αποτελεσματική, όμως πολύ περισσότερο πρέπει να εκλείψουν στερεότυπα και προκαταλήψεις. Οσο η Πολιτεία κωφεύει στην ανάγκη μακρόπνοης πολιτικής αποδοχής και κοινωνικής συμπερίληψης των Ρομά, ο σε βάρος τους ρατσισμός εδραιώνεται» ανέφερε το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

