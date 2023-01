Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης: Πώς θα καλυφθούν οι ελλείψεις φαρμάκων και σε ποια θα αυξηθούν οι τιμές

Ο υπουργός Υγείας επιβεβαίωσε ότι έρχονται αυξήσεις σε φθηνά φάρμακα. Πώς θα αντιμετωπιστούν οι ελλείψειες στα φάρμακα και πότε εκτιμά ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Κατηγορηματικός ότι δεν θα υπάρξει κρίση στο θέμα των φαρμάκων στην Ελλάδα εμφανίστηκε το πρωί της Τετάρτης ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος εξήγησε ότι οι οποίες αυξήσεις στις τιμές θα αφορά «μόνο εκεί που υπήρχαν πάντα σε πολύ φτηνά φάρμακα των 1-2 ευρώ τα οποία κοστολογικά δεν βγαίνουν λόγω της αύξησης της ενέργειας».

«Οι αυξήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο φάρμακα που μπορεί να αποσυρθούν» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας κάνοντας αναφορά, για παράδειγμα, στο ότι «υπάρχει γενόσημο του amoxil που καλύπτει την ελληνική αγορά και έχει μια τιμή 2,20 και το οποίο έχει κόστος παραγωγής 2 ευρώ. Προφανώς θα υπάρξει μια αύξηση που το μεγαλύτερο τμήμα θα το καλύψει ο ΕΟΠΥΥ, γιατί όταν μιλάμε για αύξηση 20-30 λεπτών που το 10% αφορά στον καταναλωτή, το βάρος το σηκώνει ο ΕΟΠΥΥ».

Θέλοντας, μάλιστα, να τονίσει την αξία των γενόσημων ο υπουργός Υγείας είπε στην ΕΡΤ ότι «όλα τα ελληνικά νοσοκομεία έχουν γενόσημα, είναι ασφαλές φάρμακο, την ελληνική φαρμακοβιομηχανία την εμπιστεύονται οι μεγάλες πολυεθνικές για να παράγουν τα φάρμακά τους».

Αφού τόνισε, δε, ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να ενδώσουμε σε εκβιασμούς εταιρειών» υπενθύμισε ότι «τον Δεκέμβριο κάναμε μείωση 7% στις τιμές των φαρμάκων και μετά θα έρθουν με αίτηση στα πολύ φτηνά φάρμακα οι εταιρίες να ζητήσουν αυξήσεις και το μεγαλύτερο βάρος θα το σηκώσει ο ΕΟΠΥΥ».

«Αν η ελληνική εταιρεία αποσύρει το γενόσημο τότε ο καταναλωτής θα πηγαίνει στο πολλαπλάσια ακριβότερο πρωτότυπο φάρμακο» πρόσθεσε ο Θάνος Πλεύρης.

Εκτίμησε, μάλιστα, ότι «επειδή οι ιώσεις στην Ευρώπη κορυφώθηκαν θεωρούμε ότι θα μειωθεί η ζήτηση και άρα παράλληλα με τα μέτρα που εφαρμόζουμε από τον Μάρτιο θα έχουμε ομαλοποίηση της κατάστασης στην Ελλάδα ακόμα και μέσα στον μήνα που διανύουμε».

Όπως εξήγησε, το πρόβλημα με τις ελλείψεις φαρμάκων αφενός έχει να κάνει με αυτά που εξάγονται και αφετέρου με της εποχής τα φάρμακα, παρακεταμόλη, αντιβιώσεις αναπνευστικά που οφείλεται σε παγκόσμια έλλειψη λόγω τη έξαρσης των ιώσεων σε όλο τον κόσμο, τη χαμηλή παραγωγή λόγω του ενεργειακού κόστους αλλά και επειδή οι χώρες της Ασίας κρατάνε τις δικές τους παραγωγές για τους δικούς τους πληθυσμούς».

Αφού ξεκαθάρισε ότι «στα νοσοκομεία και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ δεν υπάρχει κάνενα πρόβλημα αλλά έχουμε προβλημα στα ιδιωτικά φαρμακεία», ο υπουργός Υγείας επανέλαβε ότι «όπου έχουμε υποκατάταστο θα υπάρχει ενημέρωση, όπου έχουμε ελλείψεις που δεν μορούν να καλυφθούν από την ελληνική αγορά θα γίνονται παραγγελίες από τον ΙΦΕΤ».

Με αφορμή, δε, την επιστολή που έστειλε στην Κομισιόν, ο Θάνος Πλεύρης εξήγησε ότι «αυτό που ζητάμε από την ΕΕ είναι άμεσα μέτρα όπως η εισαγωγή πρώτων υλών ή κάλυψη ελλείψεων από κεντρική τροφοδότηση αλλά και να στηριχθεί η ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία, δεν είναι δυνατόν να εξαρτώμαστε από την Ασία».

Με βάση, δε, τα δέκα μέτρα που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, ο κ. Πλεύρης πρόσθεσε ότι «στα brand φάρμακα τα αναπνευστικά έχουμε ελλείψεις, εκεί θα κάνουμε τις μεγαλύτερες εισαγωγές, στα αντιπυρετικά θα λέμε τα υποκατάστατα, ο ΕΟΦ θα ενημερώνει τους πολίτες σε ποια φάρμακα υπάρχει πρόβλημα, οι γιατροί θα ενημερώνονται για τα ελλειπτικά φάρμακα ώστε να συνταγογραφούν τα υποκατάστατα ενώ σε φάρμακα που συνταγογραφούνται, όχι στα μη συνταγογραφούμενα όπως το Depon, θα γίνεται ηλεκτρονικά για να υπάρχει καλύτερη παρακολούυηση

Ο υπουργός Υγείας ρωτήθηκε, τέλος, και για την αντίδραση της ΕΕ μπροστά στον κίνδυνο νέας έξαρσης του κορωνοϊού λόγω της κατάστασης στην Κίνα και απάντησε ότι «ως ΕΕ αυτό που θα ζητήσουμε είναι αρνητικό τεστ από την Κίνα πριν μπουν στο αεριοπλαν και το δεύτερο σημείο είναι ο έλεγχος των λυμάτων γιατί έχουμε μια ανησυχία μήπως εμφανιστεί κάποια μετάλλαξη και η Κίνα λόγω της zero covid βρίσκεται εκεί που βρισκόταν ο κόσμος πριν από έναν χρόνο».

«Είναι μια ανησυχία εμείς ως ΕΕ οφείλουμε να πάρουμε μέτρα που δεν θα είναι πισωγύρισμα. Εμείς ως Ελλάδα ζητάμε περισσότερο να υπάρχει αρνητικό τεστ πριν την αναχώρηση από την Κίνα, πιστεύουμε ότι αυτό είναι αρκετό και λίγο πολύ αυτό θέλουν οι περισσότερες χώρες».

