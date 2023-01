Υγεία - Περιβάλλον

“Καλημέρα Ελλάδα” - Πλεύρης: η ελληνική βιομηχανία φαρμάκων, μπορεί να καλύψει με γενόσημα την έλλειψη

Όλα όσα είπε για τις ελλείψεις φαρμάκων και την επιστροφή των ανεμβολίαστων υγειονομικών ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" στον ΑΝΤ1.

Στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" βρέθηκε καλεσμένος ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, το πρωί της Δευτέρας, 2 Ιανουαρίου.

Ο υπουργός, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην έξασρη του κορονοϊού στην Κίνα, στις ελλείψεις φαρμάκων αλλά και στην επιστροφή των ανεμβολίαστων γιατρών στο ΕΣΥ.

Όσον αφορά την έξαρση του κορονοϊού στην Κίνα, ανέφερε ότι θα γίνει σύσκεψη από τον ευρωπαϊκό ΕΟΔΥ την εβδομάδα αυτή και τόνισε ότι όπως έχουν δείξει όλα, η πολιτική αντιμετώπισης του κορονοϊού, “Zero Covid” δεν αποδίδει.

Σχετικά με τις ελλείψεις φαρμάκων ο Υπουργός Υγείας ανέφερε: “Έλλειψη φαρμάκων υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο για δύο λόγους. Λόγω της γενικής έλλειψης αλλά και λόγω των παράλληλων εξαγωγών.”

"Η μείωση παραγωγής φαρμάκων στην Ινδία και στην Κίνα, αλλά και η αυξημένη ζήτηση ιδιαίτερα σε παιδιατρικά φάρμακα, έχει ωθήσει στις ελλείψεις" είπε ο Θάνος Πλεύρης και και στη συνέχεια τόνισε, πως "η ελληνική βιομηχανία φαρμάκων, μπορεί να καλύψει με γενόσημα την έλλειψη. Πρόβλημα όπως επισημαίνει υπάρχει όταν δεν υπάρχει γενόσημο σε κάποιο φάρμακο από τη χώρα μας."

Όσον αφορά τις παράλληλες εξαγωγές, ο Υπουργός Υγείας τόνισε πως θα γίνουν πιο αυστηροί οι έλεγχοι και οι εταιρείες που πράττουν αντίθετα με τον νόμο θα κλείσουν όπως έγινε και σε δύο φαρμακαποθήκες στη Θεσσαλονίκη, που δεν δέχτηκαν τον έλεγχο.

“Ευελπιστούμε ότι προς το τέλος Ιανουαρίου που θα έχουμε τη δική μας έξαρση, δεν θα είναι τόσο μεγάλη η ζήτηση και από τα υπόλοιπα κράτη.” ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης.

“Γιατρούς δεν κατηγόρησα, αυτό που είπα είναι ότι πολλές φορές κάποιοι γονείς αγοράζουν περισσότερα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και οι γιατροί, κάποιες φορές μπορεί να συνταγογραφούν αντιβιώσεις παραπάνω με σκοπό να “στοκάρουν” οι γονείς λόγω φόβου έλλειψης, εντείνει το πρόβλημα”, είπε ακόμη ο Υπουργός Υγείας.

Για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς, που επέστρεψαν από 1/1/2023 στο δημόσιο, τόνισε πως “επειδή ακόμη οι μελέτες δείχνουν ότι έστω σε μικρότερο βαθμό οι μη εμβολιασμένοι μεταδίδουν ευκολότερα τον ιό, δεν θα επιστρέψουν σε ΜΕΘ και σε δομές με ανοσοκατασταλμένους”. Οι γιατροί που τους αντικατέστησαν θα παραμείνουν στα πόστα τους.

