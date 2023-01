Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η κακοκαιρία στις ΗΠΑ και οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Με μια επισήμανση για την «επαλήθευση» των προβλέψεων του προηγούμενου διαστήματος ξεκίνησε την ενότητα με τις αστρολογικές προβλέψεις, η Λίτσα Πατέρα, την Τετάρτη στην εκπομπή «Το Πρωινό».

"Από τον Αύγουστο είχα προβλέψει επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στις ΗΠΑ, ενώ έχω γράψει και για ανατροπή ηγεσίας στην Κίνα, για να δούμε τι θα γίνει με αυτό" είπε η Λίτσα Πατέρα.

Η αστρολόγος ανέφερε στη συνέχεια πως "παρότι ο Ερμής και ο Άρης παραμένουν ανάδρομοι η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα ερωτική για αυτό βγείτε έξω..".

Αμέσως μετά, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, η αστρολόγος της εκπομπής, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

