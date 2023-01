Κοινωνία

Τροχαίο με θύμα 35χρονο (εικόνες)

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας νεαρός άνδρας και τραυματίστηκε ένας 33χρονος. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Εθνική Οδό Αμφίπολης – Καβάλας στην στροφή του Αγίου Σίλα πλησίον του Σταυρού Αμυγδαλέωνα.

Το δυστύχημα κατά το οποίο έχασε τη ζωή του ένας 35χρονος και τραυματίστηκε ένας 33χρονος σύμφωνα με τοπικό μέσα σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Τα δύο αυτοκίνητα τα οποία οδηγούσαν ο 35χρονος και ο 33χρονος αντίστοιχα συγκρούστηκαν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον νεκρό και μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο της Καβάλας.

Προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.

Πηγή: proininews.gr

