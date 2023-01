Life

Αντέλ: το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει

Τι αποκάλυψε η ίδια η τραγουδίστρια εν μέσω live εμφάνισής της.

Ανησυχία προκάλεσε η Αντέλ στους θαυμαστές της κατά την διάρκεια ζωντανής εμφάνισης στο Λας Βέγκας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην οποία φαινόταν να δυσκολεύεται να περπατήσει. «Πρέπει να περπατώ αυτές τις μέρες σιγά σιγά καθώς έχω πολύ έντονη ισχιαλγία», εξήγησε στους θεατές καθώς μετακινούνταν από τη μια πλευρά της σκηνής στην άλλη σύμφωνα με το Cosmopolitan.

Το 2021, η βραβευμένη με Όσκαρ τραγουδίστρια αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει από 15 χρονών, όταν χτύπησε για δεύτερη φορά την πλάτη της, «Πονάω στην πλάτη σχεδόν την μισή μου ζωή», είπε η Αντέλ μιλώντας στο «The Face». «Αναζωπυρώνεται λόγω άγχους ή από κακή στάση του σώματος».

Παρά το πρόβλημα υγείας η Βρετανίδα σταρ δέχεται την αποθέωση των θαυμαστών της και έγινε πρωτοσέλιδο με τις sold-out συναυλίες της στο «Sin City» στο Λας Βέγκας, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 25 Μαρτίου.

