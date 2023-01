Κόσμος

Κακοκαιρία ΗΠΑ: Καταστροφικός κυκλώνας στη Βόρεια Καλιφόρνια (εικόνες)

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει ο κυκλώνας στη Βόρεια Καλιφόρνια. Επιμένουν τα ακραία φαινόμενα.

Κατακλυσμιαίες βροχές αναμένεται να εξακολουθήσουν να πλήττουν σήμερα την Καλιφόρνια, η οποία επηρεάστηκε χθες Τετάρτη από μια «κυκλωνική βόμβα» που προκάλεσε σφοδρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά να έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και να κλείσουν δρόμοι.

Η Βόρεια Καλιφόρνια, κυρίως οι περιοχές γύρω από το Σαν Φρανσίσκο και το Σακραμέντο, είναι αυτή που αντιμετωπίζει τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Οι αρχές προειδοποίησαν για κατολισθήσεις και πλημμύρες, ενώ τόνισαν ότι η καταιγίδα αυτή μπορεί να προκαλέσει νεκρούς.

Οι πρώτες επιπτώσεις της έγιναν αισθητές χθες Τετάρτη το απόγευμα: περισσότερα από 60.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage, ενώ περισσότερες από 80 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο ακυρώθηκαν.

Σε κάποιες κομητείες της περιοχής (το Μεντοσίνο, τη Σάντα Κρουζ και τη Σάντα Κλάρα) δρόμοι πλημμύρισαν με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία, ενώ ξεριζώθηκαν δέντρα και σημειώθηκαν κατολισθήσεις.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) προέβλεψε ότι η ταχύτητα των ανέμων ενδέχεται να φτάσει τα 110 χιλιόμετρα την ώρα και να σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις, με το ύψος βροχής στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο να αναμένεται να φτάσει τα 10 εκατοστά, ενώ η χιονόπτωση στα βουνά της Σιέρα Νεβάδα να ξεπεράσει το ένα μέτρο.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ κήρυξε χθες την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στο Σαν Φρανσίσκο οι αρχές δημιούργησαν ένα κέντρο έκτακτων επιχειρήσεων και διέκοψαν την κυκλοφορία των τελεφερίκ.

«Αν δεν έχετε λόγο να βρίσκεστε έξω στο Σαν Φρανσίσκο, αποφύγετε να βγείτε στον δρόμο», τόνισε η Ρέιτσελ Γκόρντον αξιωματούχος της υπηρεσίας δημόσιων έργων της πόλης.

Τα μπαρ και τα εστιατόρια παρέμειναν κλειστά χθες και κάποιοι κάτοικοι εργάστηκαν από το σπίτι τους. Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι χθες το πρωί σημειώθηκαν πολλές πτώσεις δέντρων όπως και κάποιες μικρές πλημμύρες, πριν όμως την άφιξη της καρδιάς της καταιγίδας.

Στους κατοίκους των περιοχών που κινδυνεύουν με πλημμύρες διανεμήθηκαν χιλιάδες σάκοι άμμου.

Σειρά καταιγίδων

Η βόρεια Καλιφόρνια είναι ακόμη αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις μιας σειράς καταιγίδων.

Η πιο πρόσφατη ξέσπασε το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς και προκάλεσε κατολισθήσεις και διακοπές ηλεκτροδότησης. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του αφού εγκλωβίστηκε στο όχημά του από τις πλημμύρες, σύμφωνα με τις αρχές.

Η 31η Δεκεμβρίου ήταν η πιο βροχερή ημέρα που έχει καταγραφεί στο Σαν Φρανσίσκο από τότε που τηρούνται σχετικά αρχεία, με 14 εκατοστά βροχής.

Υπό αυτές τις συνθήκες το έδαφος της περιοχής, το οποίο είχε ξεραθεί λόγω της ξηρασίας που πλήττει τις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ εδώ και δύο δεκαετίες, θα είναι δύσκολο να απορροφήσει το νερό από τις νέες καταιγίδες, αυξάνοντας τον κίνδυνο ξαφνικών πλημμυρών.

«Από μόνη της αυτή η καταιγίδα θα μπορούσε να προκαλέσει τοπικές πλημμύρες και κατολισθήσεις», δήλωσε ο μετεωρολόγος Ματ Σόλουμ. «Όμως σε συνδυασμό με τις πρόσφατες συνθήκες υγρασίας οποιαδήποτε επιπλέον βροχόπτωση δεν θα απορροφηθεί από το έδαφος».

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων. Η καταιγίδα αυτή που πλήττει την Καλιφόρνια οφείλεται σε ένα «ατμοσφαιρικό ποτάμι».

«Ατμοσφαιρικά ποτάμια» είναι περιοχές στην ατμόσφαιρα όπου συγκεντρώνεται σημαντική ποσότητα υδρατμών, που αναδύονται από τα ζεστά νερά του Ειρηνικού Ωκεανού.

Το φαινόμενο αυτό συνοδεύεται από μια «κυκλωνική βόμβα», ένα σύστημα που προκαλεί αιφνιδιαστική και ραγδαία πτώσης της ατμοσφαιρικής πίεσης, δημιουργώντας ιδιαίτερα σφοδρούς ανέμους.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η σειρά των καταιγίδων που πλήττουν αυτή την περίοδο την Καλιφόρνια θα συνεχιστεί.

«Αναμένουμε μία ακόμη στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου», επεσήμανε ο Σόλουμ. «Και στη συνέχεια πιθανόν αναμένονται πολλές καταιγίδες την επόμενη εβδομάδα. Και ίσως και τη μεθεπόμενη», πρόσθεσε.

