Κοζάνη: αγωνία για τα 3 αδελφάκια που νοσηλεύονται σε διαφορετικά νοσοκομεία

Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας των τριών παιδιών, ηλικίας 46 ημερών, 2 και 3 ετών. Παραμένουν σε 3 διαφορετικά νοσοκομεία. Διασωληνωμένο στην ΜΕΘ είναι το ένα από τα τρία αδελφάκια.

Μεγαλώνει η αγωνία για τα τρία μικρά αδελφάκια από την Κοζάνη που εξακολουθούν να νοσηλεύονται με αναπνευστικά προβλήματα σε τρία διαφορετικά νοσοκομεία της χώρας.

Τελευταίο εισήχθη στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, το βράδυ της Τετάρτης το αβάπτιστο βρέφος μόλις 46 ημερών. Είχε προηγηθεί η εισαγωγή της 2χρονης αδελφής του στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, ενώ το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, ηλικίας 3 ετών, μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στην Εντατική του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, όπου παραμένει διασωληνωμένο.

«Ευτυχώς σταθεροποιήθηκε η κατάσταση και λένε οι γιατροί ότι δεν έχει πειράξει κι άλλα όργανα. Η κατάσταση εδώ και τρεις μέρες είναι σταθερή», δήλωσε στο Mega συγγενής των παιδιών.

Η μικρότερη αδελφή του τρίχρονου αγοριού νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης σε καλύτερη κατάσταση. Λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για λοίμωξη αναπνευστικού και δεν έχει χρειάστηκε να διασωληνωθεί.

Αυτό που ανησυχεί πρωτίστως τους γιατρούς είναι πως δεν γνωρίζουν ακόμη την αιτία που οδήγησε τα τρία αδελφάκια στο νοσοκομείο, καθώς βγήκαν αρνητικά τόσο στο τεστ της γρίπης όσο και του κορονοϊού.

Ο συγγενής των παιδιών εξήγησε ότι η περιπέτεια της οικογένειας άρχισε πολύ πριν από τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα τέλη Νοεμβρίου, με το τρίχρονο αγόρι να κάνει εισαγωγή τότε στο Παπαγεωργίου. «Τον πήγαμε στο νοσοκομείο. Τον κρατήσανε μέσα γύρω στις 10 μέρες γιατί “καπάκι” παρουσίασε και μια περίπτωση και η μικρή». Στο μεταξύ, η εγκυμονούσα μητέρα τους φέρνει στον κόσμο το αδελφάκι τους και μετά από λίγες ημέρες επιστρέφουν σπίτι μαζί με το νέο μέλος της οικογένειας.

«Ο μικρός, αυτός που είναι στην Πεντέλη, είχε πάει στον γιατρό πριν την Πρωτοχρονιά. Του έκαναν μία ένεση (κορτιζόνης) και του είπαν να πάει σπίτι και να έρθει μετά τις γιορτές να τον εξετάσουν ξανά. Να δουν σε τι κατάσταση είναι γιατί ήταν καλά το παιδάκι», δηλώνει ο συγγενής της οικογένειας και συμπληρώνει ότι ο μικρός όμως ξαφνικά υποτροπιάζει στις 2 του μήνα. Νιώθει ότι του κόβεται η ανάσα και οι γονείς ανάστατοι τον μεταφέρουν στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο, καθώς «δεν μπορούσε να αναπνεύσει και πυρετό πρέπει να είχε. Την ώρα που ήταν στην Κοζάνη έπαθε κρίση ο μικρός και τα πήγαν στο νοσοκομείο της Κοζάνης και το διασωλήνωσαν».

Ο γιατρός που ανέλαβε να διασωληνώσει και να σταθεροποιήσει την κατάσταση του τρίχρονου αγοριού μίλησε στο Mega, λέγοντας «εμείς κοιτάζαμε πώς να κρατήσουμε στη ζωή το παιδί. Δεν είχαμε περιθώριο να ρωτήσουμε πολλά. Οι γονείς ήταν σε απόγνωση όταν τους λες ότι μπορεί να πεθάνει το παιδί τους πώς μπορεί να αισθάνεται ένας γονιός; Παρόλα αυτά καταφέραμε και σταθεροποιήθηκε το παιδί. Μπόρεσε και κοιμήθηκε αλλά αεριζόταν με δυσκολία με τον αναπνευστήρα».

Το παιδί έπρεπε να μεταφερθεί επειγόντως σε κρεβάτι ΜΕΘ, κρεβάτι που δεν υπήρχε σε κανένα νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας. Έτσι στήθηκε άμεσα επιχείρηση αεροδιακομιδής για να μεταφερθεί τελικά ο τρίχρονος στην Αθήνα και στο Παίδων Πεντέλης, όπου παραμένει.

«Εκείνη την ημέρα όποιο παιδί διασωληνόνοταν έπρεπε να φύγει και να πάει τουλάχιστον στην Αθήνα γιατί στη Βόρεια Ελλάδα δεν υπήρχε ΜΕΘ Παίδων ελεύθερη. Και αυτό είναι τραγικό», λέει ο γιατρός.

Το ίδιο εφιαλτικό βράδυ η μικρότερη αδελφή του μεταφέρθηκε σε απλή κλίνη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ δύο 24ωρα μετά ακολούθησε η εισαγωγή του βρέφους 46 ημέρων για προληπτικούς λόγους. Σοβαρότερη αλλά σταθερή είναι η κατάσταση του τρίχρονου αγοριού, με την 2χρονη αδελφή του να ανταποκρίνεται στη θεραπεία που λαμβάνει και το βρέφος να παραμένει στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Με τα τεστ για κορονοϊό και γρίπη να έχουν βγει αρνητικά, δύο είναι τα σενάρια που εξετάζουν οι επιστήμονες για την αιτία που οδήγησε τα τρία αδέλφια στο νοσοκομείο. Η πρώτη περίπτωση είναι η πιθανή μόλυνση από κάποιο μικρόβιο και η δεύτερη και επικρατέστερη η προσβολή από έναν αδενοϊό που χτύπησε το αναπνευστικό τους σύστημα.

