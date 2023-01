Υγεία - Περιβάλλον

Κοζάνη: Στο νοσοκομείο και το 45 ημέρων αδερφάκι των παιδιών που νοσηλεύονται με αναπνευστικά προβλήματα

Ο 3χρονος αδερφός μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο Παίδων Πεντέλης και η 2χρονη αδερφούλα νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ.

Σε καλή κατάσταση νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης το αδερφάκι των δύο παιδιών που έχουν διακομιστεί σε άλλα Νοσοκομεία των αναπνευστικών προβλημάτων που αντιμετώπιζαν.

Πρόκειται για ένα βρέφος μόλις 45 μόλις ημερών, το οποίο εμφάνισε και αυτό τα ίδια συμπτώματα και μεταφέρθηκε χθες το βράδυ στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Μαμάτσειου Νοσοκομείου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Προχθές, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση αεροδιακομιδής στην πόλη της Κοζάνης, προκειμένου να μεταφερθεί στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης ένα 3χρονο αγόρι, το οποίο παρουσίασε πρόβλημα αναπνευστικής δυσχέρειας.

Το παιδάκι μαζί με την μικρότερη αδερφή του, μεταφέρθηκαν από τους γονείς τους στις 12 τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης, όπου οι παιδίατροι διαπίστωσαν αναπνευστική δυσχέρεια στο αγοράκι και έκριναν ότι έπρεπε να διασωληνωθεί. Επειδή δεν υπήρχε όμως κρεβάτι ΜΕΘ για παιδιά και σε νοσοκομείο στην γειτονική Θεσσαλονίκη, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα που διαθέτει τέτοια μονάδα.

Την ίδια σχεδόν ώρα μεταφέρονταν στο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ και η αδερφούλα του 3χρονου, ηλικίας 2 ετών, που επίσης παρουσίασε συμπτώματα αναπνευστικής δυσχέρειας.

Το κοριτσάκι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για λοίμωξη του αναπνευστικού και οι γιατροί δεν χρειάστηκε να προχωρήσουν σε διασωλήνωση.

Παρουσιάζει υψηλό κορεσμό οξυγόνου σε ποσοστό 98%, ενώ αρνητικά ήταν τα αποτελέσματα των τεστ για κορονοϊό και γρίπη.

