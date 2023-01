Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: κατάρριψη drone στην Κριμαία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διπλωματική διαμάχη μετά την κατάρριψη drone στην Κριμαία, εν μέσω κατάπαυση του πυρός και Χριστουγέννων.

Ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της πόλης Σεβαστούπολη στην Κριμαία δήλωσε σήμερα πως η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), στην πιο πρόσφατη προσπάθεια ουκρανικής επίθεσης, όπως τη χαρακτήρισε, στο λιμάνι που είναι η έδρα του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Ο Μιχαήλ Ραζβοζάεφ, ο υποστηριζόμενος από τη Ρωσία κυβερνήτης της πόλης, διατύπωσε τον ισχυρισμό αυτόν στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Ιανουαρίου (σήμερα), ημέρα των Χριστουγέννων σήμερα με το παλαιό ημερολόγιο.

"Ακόμη και η ιερά εορτή των Χριστουγέννων δεν ήταν λόγος για εκείνους τους άσπλαχνους ανθρώπους να σταματήσουν τις προσπάθειές τους να επιτεθούν στην Ηρωική μας Πόλη", έγραψε ο Ραζβοζάεφ.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την Ουκρανία, η οποία στο παρελθόν δεν επιβεβαίωσε παρόμοια περιστατικά, κατέστησε όμως σαφές πως διατηρεί το δικαίωμα να κάνει ό,τι θεωρεί απαραίτητο προκειμένου η περιοχή να επιστρέψει στην επικράτειά της.

Η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία από την Ουκρανία το 2014 και το Κίεβο λέει πως είναι αποφασισμένο να ανακτήσει τη χερσόνησο της Μαύρης Θάλασσας μαζί με μια περιοχή της ανατολικής Ουκρανίας και άλλα εδάφη που έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις αφότου εισέβαλαν στις 24 Φεβρουαρίου πέρυσι.

Η Κριμαία, για την οποία η Ρωσία λέει ότι ανήκει τώρα στην επικράτειά της, ήταν ένα από τα σημεία από τα οποία ξεκίνησε αυτό που η Μόσχα αποκαλεί "ειδική στρατιωτική επιχείρηση" και έχει δεχθεί επίθεση πολλές φορές -- με την πιο εντυπωσιακή από αυτές τον Αύγουστο, όταν σειρά εκρήξεων κατέστρεψαν πολεμικά αεροσκάφη σε μια ρωσική βάση.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε εκεχειρία ώστε να συμπέσει με την ημέρα που εορτάζονται τα Χριστούγεννα στη χώρα του, μια πρόταση που απέρριψε το Κίεβο χαρακτηρίζοντάς την κυνικό τέχνασμα προκειμένου να κερδίσει χρόνο ώστε οι ρωσικές δυνάμεις να αναπαυθούν και να ανασυνταχθούν.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ - Βιρτζίνια: Εξάχρονος πυροβόλησε δασκάλα σε σχολείο (εικόνες)

Χριστούγεννα: Ο Πούτιν μόνος στο Κρεμλίνο για την Θεία Λειτουργία (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε ΑΤΜ