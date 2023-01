Πολιτισμός

Νότης Μαυρουδής: Θλίψη στην κηδεία του συνθέτη (εικόνες)

Συντετριμμένη είναι η οικογένειά του σπουδαίου μουσικού. Πλήθος κόσμου και καλλιτεχνών αποχαιρέτισε τον Νότη Μαυρουδή, στην πολιτική κηδεία, πριν από την αποτέφρωση της σορού του.

Πανελλήνια συγκίνηση έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου του 77χρονου μουσικοσυνθέτη Νότη Μαυρουδή.

Ο βραβευμένος καλλιτέχνης, με περισσότερο από μισό αιώνα αδιάλειπτης παρουσίας στην ελληνική μουσική, τραυματίστηκε θανάσιμα το βράδυ της 3ης Ιανουαρίου στο σπίτι του στην Κουκουράβα Πηλίου, όταν έπεσε από ύψος τριών μέτρων.

Ο Νότης Μαυρουδής είχε πάει στην Κουκουράβα για διακοπές. Λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ, έβαλε ένα ξύλο στα κάγκελα της αυλής του σπιτιού του και πάτησε πάνω, πιθανόν για να διορθώσει κάτι, αλλά έχασε την ισορροπία του ή ζαλίστηκε και έπεσε από ύψος τριών μέτρων πάνω σε πέτρα, και τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι.

Η πολιτική κηδεία του Νότη Μαυρουδή πραγματοποιήθηκε στο κοιμητήριο Χαλανδρίου, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου. Παρόντες ήταν πολλοί καλλιτέχνες, όπως οι Γιώργος Νταλάρας, Γιάννης Κότσιρας και Βασίλης Λέκκας, αλλά και πολιτικοί, όπως ο Αλέξης Τσίπρας και ο Δημήτρης Παπαδημούλης.

Τραγικές φιγούρες ήταν η σύζυγός του Βάσω και τα παιδιά του, Χάρης και Ροδή.

Από τις πιο συγκινητικές στιγμές ήταν όταν η οικογένειά του και οι παριστάμενοι τραγούδησαν το πιο γνωστό τραγούδι του Νότη Μαυρουδή, το «Πρωινό Τσιγάρο».





