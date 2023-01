Κόσμος

Μεξικό: Φονική σύγκρουση συρμών του μετρό (εικόνες)

Οι πρώτες εικόνες από τη φονική σύγκρουση δύο συρμών του μετρό, στην πρωτεύουσα του Μεξικού.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 16 τραυματίστηκαν όταν συγκρούστηκαν δύο συρμοί του μετρό στην πρωτεύουσα του Μεξικού, μια μεγαλούπολη 20 εκατομμυρίων κατοίκων, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Δεκαέξι άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Προς το παρόν, έχει αναφερθεί δυστυχώς ένας θάνατος» έγραψε στο Twitter η δήμαρχος Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, τα δύο τρένα συγκρούστηκαν, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, μέσα σε μια σήραγγα που συνδέει τους σταθμούς Ποτρέρο και Λα Ράσα, στη γραμμή 3 του μετρό, η οποία διασχίζει το Μεξικό στον άξονα βορράς/νότος.

Το μετρό του Μεξικού δέχεται συχνά επικρίσεις κυρίως λόγω της ανεπαρκούς συντήρησης των εγκαταστάσεών του. Τον Μάιο του 2021, από την κατάρρευση μιας γέφυρας τη στιγμή που περνούσε ένας συρμός σκοτώθηκαν 26 άνθρωποι και τουλάχιστον 100 τραυματίστηκαν.

Το μετρό λειτουργεί από το 1969, έχει 12 γραμμές, 195 σταθμούς και ένα δίκτυο γραμμών μήκους 226 χιλιομέτρων. Το 2021 μετέφερε 837 εκατομμύρια επιβάτες.

