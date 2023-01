Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: ρωσική πυραυλική επίθεση στο Χάρκοβο (βίντεο)

Νεκροί και τραυματίες από τη ρωσική πυραυλική επίθεση σε αγορά στο Χάρκοβο.

Ρωσικός πύραυλος έπεσε σήμερα στην αγορά ενός χωριού στην ανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο γυναίκες και να τραυματιστούν άλλες τέσσερις, περιλαμβανομένου ενός 10χρονου κοριτσιού, δήλωσε η περιφερειακή εισαγγελία.

Πλάνα που αναρτήθηκαν από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση Suspilne στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram δείχνουν διασώστες να ψάχνουν μέσα σε σωρούς από μπάζα, συντρίμμια που καίγονται ακόμη και έναν μεγάλο κρατήρα στη Σεφτσένκοφε, περίπου 80 χλμ. νοτιοανατολικά της πόλης Χάρκοβο.

Φωτογραφία που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από το γραφείο της ουκρανικής προεδρίας δείχνει διασώστες να προσπαθούν να ανασύρουν μία γυναίκα με χοντρό χειμωνιάτικο πανωφόρι. Το κεφάλι και τα χέρια της εξέχουν από τα μπάζα όμως δεν είναι σαφές αν είναι ζωντανή.

"Ο ρωσικός στρατός διέπραξε άλλη μια τρομοκρατική ενέργεια εναντίον του άμαχου πληθυσμού -- ένα παιδί τραυματίστηκε, δύο γυναίκες σκοτώθηκαν", ανέφερε το γραφείο της περιφερειακής εισαγγελίας. "'Ενας πύραυλος του εχθρού έπληξε την περιοχή της τοπικής αγοράς".

Σε γραπτή δήλωση η εισαγγελία ανέφερε ότι ξεκίνησε έρευνα για ενδεχόμενο έγκλημα πολέμου, επικαλούμενη προκαταρκτικές πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η επίθεση πραγματοποιήθηκε από αντιαεροπορικό σύστημα πυραύλων S-300 στην περιοχή Μπέλγκοροντ που συνορεύει με την Ουκρανία.

Το Reuters δεν μπορεί προς το παρόν να επιβεβαιώσει της αναφορές αυτές. Η Ρωσία, που εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν τις αναφορές από το Σεφτσένκοφε, το οποίο ανακατέλαβε η Ουκρανία τον Σεπτέμβριο έπειτα από μήνες ρωσικής κατοχής.

Κατηγορώντας τη Ρωσία για την επίθεση, ο Άντριι Γέρμακ, επικεφαλής της ουκρανικής προεδρικής διοίκησης, έγραψε στο Telegram: "Κοινοί τρομοκράτες".

Ο Όλεχ Σινεχούμποφ, ο κυβερνήτης της περιοχής του Χαρκόβου, έγραψε στο Telegram πως μία 60χρονη γυναίκα σκοτώθηκε και πως τα υπόλοιπα θύματα λαμβάνουν θεραπεία στο νοσοκομείο.

Η εισαγγελία δεν έδωσε λεπτομέρειες για την κατάσταση των άλλων θυμάτων εκτός από το ότι όλες είναι γυναίκες, μεταξύ των οποίων ένα κοριτσάκι 10 ετών.

Τοπικός αξιωματούχος δήλωσε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση πως τουλάχιστον τρεις πάγκοι καταστράφηκαν στην επίθεση και πως ένα εμπορικό κέντρο υπέστη ζημιές, αλλά η σημερινή Δευτέρα δεν ήταν μια μέρα που λειτουργούσε η αγορά.