Kataggelies.mindev.gov.gr: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για ηλεκτρονικές καταγγελίες

Παρουσίαση της πλατφόρμας όπου θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι καταγγελίες των καταναλωτών.

Τέθηκε σε λειτουργία από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ψηφιακή πλατφόρμα για καταγγελίες από τους καταναλωτές προκειμένου να ασκείται αποτελεσματικότερος έλεγχος στην αγορά για την αισχροκέρδεια, για πλασματικές εκπτώσεις, αλλά και για άλλες παραβάσεις των επιχειρήσεων σε βάρος των καταναλωτών. Μάλιστα, οι επώνυμες καταγγελίες θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα.

Οι καταγγελίες από τους καταναλωτές θα μπορούν να γίνονται στην πλατφόρμα kataggelies.mindev.gov.gr και αφορούν παραβάσεις εντός Ελλάδας, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πλατφόρμα εμφανίζονται πέντε διαφορετικές θεματικές επί των οποίων μπορούν να υποβάλλουν, επώνυμα ή ανώνυμα, καταγγελία οι καταναλωτές: καταναλωτικά αγαθά, υπηρεσίες, τραπεζικές υπηρεσίες, ασφαλιστικές και λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, ρύθμιση χρεών και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Μεταξύ των θεμάτων για τα οποία μπορεί να γίνει καταγγελία είναι καταναλωτικά είδη όπως τρόφιμα, καλλυντικά, φάρμα, συμπληρώματα διατροφής κλπ), αλλά θα μπορεί να γίνει καταγγελία και για θέματα ασφάλειας τροφίμων, για κανόνες εμπορίας (ζύγιση, ερμηνεία νομοθεσίας, παραπλανητικές διαφημίσεις κλπ), για απομιμητικά προϊόντα, υπηρεσίες προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και άλλα θέματα τα οποία δεν είναι όλα αρμοδιότητα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αν για μία θεματική δεν είναι αρμόδια η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, μέσω της πλατφόρμας δίνονται οι πληροφορίες για την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου.

Η πλατφόρμα έχει τεθεί ήδη σε ισχύ, όπως είπαν σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης κι Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης και ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, με αφορμή και την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων τη Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου. Κι αυτό διότι οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να καταγγέλλουν, μέσω της πλατφόρμας πλασματικές εκπτώσεις, ειδικά, μάλιστα, καθώς πλέον ισχύει ο «κανόνας των 30 ημερών».

Σύμφωνα με τη διάταξη που περιλαμβάνεται στον νόμο 4933/2022 ως τιμή πριν από την έκπτωση νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος όχι συντομότερου των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Στην ίδια διάταξη προβλέπεται ότι όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από τριάντα ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος 10 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν η μείωση της τιμής αυξάνεται προοδευτικά, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή χωρίς τη μείωση της τιμής πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης προβλέπεται πρόστιμο που φτάνει ως και το 4% του συνολικού τζίρου της επιχείρησης. «Σε συνθήκες υψηλού πληθωρισμού θα συμβάλλουμε με τις πραγματικές εκπτώσεις στον έλεγχο του πληθωρισμού το επόμενο δίμηνο», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Σε ό,τι αφορά στους ελέγχους που θα πραγματοποιούνται από την ΔΙΜΕΑ ο υπουργός σημείωσε ότι, μέχρι στιγμής η ΔΙΜΕΑ έχει αποδειχθεί αποτελεσματική, το προσωπικό της έχει φτάσει τα 90 άτομα αλλά σημείωσε ότι το μεγαλύτερο τμήμα της ελεγκτικής διαδικασίας γίνεται πλέον ηλεκτρονικά.

«Το ποσοστό των επιχειρήσεων που διαπιστώνεται παράβαση για αισχροκέρδεια αποτελούν κάτω από το 6% των ελεγχόμενων εταιρειών. Δεν είναι η αισχροκέρδεια η βασική αιτία της ακρίβειας αλλά οι διεθνείς εξελίξεις» τόνισε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι οι έλεγχοι γίνονται και εντός και εκτός καλαθιού και σε μεγάλα και σε μικρά καταστήματα και από τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί η συντριπτική πλειοψηφία έχει εισπραχθεί.

