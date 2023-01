Πολιτική

Qatar Gate – Τζόρτζι: Αναβλήθηκε η απόφαση για το αίτημα αποφυλάκισης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Εύα Καϊλή θα βρεθεί ενώπιον του προδικαστικού συμβουλίου στις 19 Ιανουαρίου, το οποίο θα αποφασίσει αν θα συνεχιστεί ή όχι η προφυλάκισή της.

Αναβολή για τις 26 Ιανουαρίου πήρε το αίτημα του Φραντσέσκο Τζόρτζι για την αποφυλάκισή του, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία Βρυξελλών.

Ο Φραντσέσκο Τζόρτζι , ο σύντροφος της Εύας Καϊλή και δεξί χέρι του Αντόνιο Παντσέρι, βρέθηκε σήμερα ενώπιον του προδικαστικού συμβουλίου (Chambre du Conseil), προκειμένου, όπως προβλέπει η διαδικασία, να αποφασιστεί η συνέχιση της προφυλάκισής του για έναν επιπλέον μήνα, ή η αποφυλάκισή του με ένα ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Η απόφαση του προδικαστικού συμβουλίου αναβλήθηκε για τις 26 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία Βρυξελλών, η Εύα Καϊλή θα βρεθεί ενώπιον του προδικαστικού συμβουλίου στις 19 Ιανουαρίου, το οποίο θα αποφασίσει αν θα συνεχιστεί ή όχι η προφυλάκισή της.

Η Εύα Καϊλή και ο σύντροφος της, Φραντσέσκο Τζόρτζι βρίσκονται σε προσωρινή κράτηση στις βελγικές φυλακές πάνω από ένα μήνα, στο πλαίσιο των ερευνών των βελγικών αρχών για την υπόθεση διαφθοράς από το Κατάρ.

Ειδήσεις σήμερα:

Φθιώτιδα: Ηλικιωμένος οδηγούσε... ανάποδα στην Εθνική Οδό

Ρούλα Πισπιρίγκου: Απορρίφθηκε το αίτημα εξαίρεσης της ανακρίτριας

Καλιφόρνια: Φονική η ιστορική κακοκαιρία (εικόνες)